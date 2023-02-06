توثيق الإنجاز لتحقيق الأهداف

ديوان Diwan

تمضي بنا الأيام والسنون في مسيرة العمل التطوعي والإنساني وتبقى الإنجازات خير شاهد ودليل على سلامة استمرار المسيرة وتحقيق الأهداف المرجوة، بفضل من الله وتوفيقه، نحو تحقيق التميز والريادة في عمل الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تجاه تعزيز العمل الخيري والإنساني والتطوعي مع المسنين، لتكون ناطقة وشاهدة على أن الجمعية عملت جاهدة على تقديم أقصى ما لديها من رؤى وجهود وأنشطة وفعاليات لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف وغايات إنسانية نبيلة لرعاية وخدمة وتأهيل المسنين.

تعمل الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على التعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة ومشاركة عدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة.

ويسرنا مع انقضاء عام كامل من العمل والعطاء مع المسنين أن نتقدم شاكرين للجميع تفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي الكريم الذي شرفنا وأكد حرصهم على مشاركتنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها دولة الكويت من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يسعدنا ونحن نساهم بدعم عمل زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة.

ونحن نهدف من خلال عملنا في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في تأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصيلة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية بتعزيز العمل الأهلي تجاه المسنين في المجتمع، وأخذنا على عاتقنا أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بدرجة تدعم وتمكن وزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق الأهداف العامة لها بشأن تقديم أفضل الخدمات والاهتمام بالشؤون والقضايا العامة للمسنين وضمان حصولهم على حقوقهم من خلال نظم وأساليب الرعاية والخدمة والتأهيل المختلفة.

وإيماناً منا في الجمعية ومن واقع مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية بأهمية دعم الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية والأهلية، تم التعاون والتنسيق في تنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات لرعاية وخدمة وتأهيل المسنين وفي كل المجالات التي تتفق مع أهداف الجمعية والمصلحة العامة لدولة الكويت.

ستتواصل هذه الإنجازات بمشيئة الله وتوفيقه مع إنجازات عام 2023م، لتضعنا على الطريق وفي المسار الصحيح نحو تحقيق رؤية دولة الكويت، حيث إن خريطة إنجازات الجمعية في عام 2022م توثق وتروي مسيرة الجهد والعطاء لأناس نذروا أنفسهم وأوقاتهم وقدراتهم للقيام بالعمل على رعاية وتأهيل المسنين، وتحققت تلك الإنجازات بمشاركة وعمل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، يعزز هذا العمل حبهم للعمل الخيري والتطوعي والإنساني، مستمدين العون والتوفيق من الله العلي القدير، لتكون النتائج أكثر ازدهاراً وتطوراً وإبداعاً، ونبدأ في عاما جديدا عملنا حاملين طموحات كبرى وآمالا عريضة، للنهوض والمواصلة الحثيثة لمسيرة العمل التطوعي والخيري والإنساني؛ والسعي للعطاء وللعمل بلا توقف لتحقيق المزيد من الخير والعطاء في مجال رعاية وخدمة وتأهيل المسنين من أبناء وطننا الحبيب.

لذا تشرفنا بإصدار التقرير السنوي الإداري والمالي للجمعية لعام 2022م، والذي تم فيه توثيق أهم الإنجازات والأنشطة والبرامج والفعاليات التي نفذتها الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، لتحقيق أسمى الأهداف التي من اجلها أنشأت الجمعيات الخيرية والأهلية في بلدنا الحبيبة الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

