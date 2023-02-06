الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تصدر تقريرها السنوي لعام 2022م

ديوان Diwan

أشهرت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لمدة غير محدودة بموجب القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (116/ أ) لسنة 2014م والصادر بتاريخ 25 / 6 / 2014م، وبناءً على نص المادة 2 من قرار إشهار الجمعية باشرت الجمعية أعمالها وبرامجها وأنشطتها بعد نشر قرار الاشهار في العدد رقم 1192 الصادر في يوم الأحد 15 رمضان 1435هـ، الموافق 13 يوليو 2014م من الجريدة الرسمية الكويت اليوم والذي تضمن ملخص النظام الأساسي وأسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية، وكيفية مباشرة الجمعية لأعمالها.

أهداف الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين:

• تقديم الدعم المادي والمعنوي لتوفير الرعاية للمسنين (رجال – نساء) من كبار السن والذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر ويعانون من الشيخوخة والأولوية للمواطنين.

• تقديم الدعم المادي لتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذويهم وأسرهم.

• نشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم عن قانون رعاية المسنين. والعمل على توعيه المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم.

• السعي لمنح مميزات خاصة للمسنين بالمستشفيات والعيادات الخاصة من حيث إعطائهم تخفيضات مالية ومنحهم الأولوية في مواعيد المراجعة وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتخصيص أماكن خاصة لهم في مواقف السيارات وأماكن الانتظار، والسعي لإعطائهم نفس المميزات التي تمنح للمعاقين.

• المشاركة في توفير البديل للأسر التي لديها مسن يعاني من أمراض مزمنة ولا يرغبون إيداعه في المستشفيات بتقديم الخدمات الصحية له وذلك عن طريق الاتفاق مع العيادات والمستشفيات الخاصة لعلاج هؤلاء المسنين بمنازلهم.

• المشاركة في تنظيم زيارات داخلية وخارجية للمسنين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويحية لهم وعمل برامج اجتماعية وثقافية وحرفية لإدماجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

• العمل على إتمام الدور الحكومي الشامل في خدمة المسنين من خلال توفير كل سبل الدعم لهذا الدور في سبيل إنجاحه و بما يعود بالنفع على المسنين وخدمتهم.

أعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين:

1) إبراهيم طاهر أحمد البغلي رئيس مجلس الإدارة

2) علي حسن عبد الحسين محمد نائب الرئيس

3) د. عبد الله أحمد محمد البغلي أمين الصندوق

4) منصور عايش حسين السلامين أمين السر

5) د. وضحة جابر العنزي عضواً

6) أمينة عبد الخالق سليمان علي عضواً

7) د. بدر سليمان الدمخي عضواً

8) منى سليمان الفريح عضواً

أهم قرارات وتوصيات مجلس إدارة الجمعية

• العمل على أهمية مشاركة أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والحكومي والخاص والخيري في دعم وتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية، حيث أكد مجلس الإدارة أهمية إشراك الأفراد والمؤسسات في توفير الدعم لكل الأنشطة والفعاليات والبرامج التي سيتم تنفيذها مستقبلاً من قبل الجمعية كل في مجال تخصصه ووفقاً لإمكاناته المتاحة، حيث سيتم البحث في اختصاصات الجهات والمؤسسات الحكومية التي تقدم الدعم للجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام، على سبيل المثال الأمانة العامة للأوقاف، وكذلك إدارة الوقف الجعفري، والوقوف على مدى توافق اختصاصات تلك الجهات مع الدعم المطلوب من قبل الجمعية.

• متابعة الإجراءات المتعلقة بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تنسيق العمل في ما يخص رعاية وخدمة وتأهيل المسنين، وتمت صياغة مذكرة التفاهم والتعاون واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وتم إرسالها لوزارة الشؤون.

• مشاركة أعضاء مجلس الإدارة بإعداد وتنفيذ بعض المحاضرات والدورات التوعوية التي تخص كبار السن كلاً في مجاله وتخصصه وذلك بإشراك جهات داعمة لهذه الفعاليات ولكل انشطة وبرامج الجمعية من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

• تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة برئاسة لجنة العمل التطوعي بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، وتم تكليف السيد فهد أحمد الشمري برئاسة فريق الرواد التطوعي وتكليف السيد أحمد سلمان الأشوك كنائب لرئيس فريق الرواد التطوعي التابع للجمعية، والعمل على تكثيف البرامج والأنشطة الموجهة للمسنين والقائمين برعايتهم.

• متابعة موضوع تخصيص موقع للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في المجمع الخاص بالهيئات والجمعيات الخيرية وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون.

• تمت مناقشة تصورات الاعضاء بشأن تنمية ايرادات الجمعية لتوفير الدعم المادي لتغطية احتياجات الجمعية، وباشرت الجمعية بتنفيذ أعمالها وبرامجها وأنشطته عام 2022م وفقاً لتصورات وتطلعات واقتراحات مجلس الإدارة والتي من شأنها تشجيع القطاع الحكومي والخاص وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة فيها وكيفية تمويل ورعاية هذه الانشطة والبرامج، في كل المجالات التي تتفق مع أهداف الجمعية والمصلحة العامة للدولة.

• الاستمرار في تحرير ونشر الأخبار والتحقيقات الصحافية في الصفحة الأسبوعية المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين تحت مسمى امي وأبوي تاج رأسي في جريدة النهار اليومية تم نشر فيها العديد من الأخبار والتحقيقات التي تخص المسنين في كل يوم إثنين من كل أسبوع وتم التركيز على أنشطة وبرامج الجمعية التي تم تنفيذها.

• متابعة تفعيل بنود مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة بين وزارة الصحة والجمعية، والمذكرة المبرمة بين الجمعية ومركز الملك سلمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ومتابعة تنفيذ ما جاء في مذكرة التعاون الثنائي في مجال رعاية وخدمة وتأهيل كبار السن بين الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بدولة الكويت ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) بدولة قطر.

• قامت لجنة العمل التطوعي بتشكيل فريق عمل تطوعي يتبعها وفقاً للقانون، ونفذت العديد من البرامج والأنشطة، وذلك إيماناً بضرورة وأهمية إعطاء الفرصة للمجتمع المدني أفراداً وجماعات من الراغبـين بالمساهمة بالأعمال الإنسانية والتطوعية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين.

أهم أنشطة وإنجازات الجمعية

? الجمعية الكويتية للأسر المتعففة تكرم العم إبراهيم البغلي كشريك نجاح للمشاريع الخيرية والإنسانية والتطوعية.

? جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية تكرم العم إبراهيم البغلي.

? نظمت الجمعية المشروع الترفيهي والترويحي رحلة بحرية «مسابقة صيد الأسماك (الحداق) للمسنين»، بالتنسيق والتعاون مع إدارة المقاهي الشعبية ودواوين الرعيل الأول ودواوين الصيادين وإدارة رعاية المسنين في دولة الكويت لمصلحة كبار السن.

? مشاركة الجمعية في الحفل الذي نظمته حملة ««عمار يا كويت» بعنوان «لمسة وفاء» لكل من رحلوا في خدمة الكويت خلال جائحة «كورونا» وتركوا بصمة في العمل التطوعي والإنساني، لتبقى ذكراهم في الأذهان، وذلك برعاية الرئيسة الفخرية للحملة الشيخة أمل الحمود الصباح، وبحضور ومشاركة العم إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

? مشاركة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ علي حسن والأستاذ منصور السلامين كمحاضرين في ورش عمل الملتقى الشبابي التطوعي الثامن لعام 2022م.

? أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على إعلان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني ودعم تطبيق الشعار الذي تم اختيار لعام 2022م «يد واحدة لا تصفق».

? دعم توجهات هيئة الأمم المتحدة في عام 2022م الذي جاء في احتفال هيئة الأمم المتحدة باليوم العالمي للمسنين تحت شعار مرونة المسنات ومساهماتهن، وتم التأكيد على ما جاء وذكر في تقرير هيئة الأمم المتحدة في هذه السنة حيث أكدت أن جائحة كورونا قد فاقمت أوجه التفاوت، حيث كثفت السنوات الثلاث الماضية الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية والمناخية في معايش كبار السن، ولا سيما المسنات اللائي يشكلن السواد الأعظم منهم، والتحدي الكبير الذي تواجهه المسنات بينما تتواصل إسهاماتهن في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛تظل مساهماتهن وخبراتهن مجهولة ومهملة بصورة كبيرة.

? تنفيذ فعاليات يوم العمل التطوعي لمصلحة المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقمها إدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون الاجتماعية في قسمي الرجال والنساء في مركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين، لتعزيز مشاركة الجمعية في تنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين، ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة.

? الاحتفال باليوم العالمي للتطوع لعام 2022 من خلال اهتمامنا وعملنا في مجالات العمل التطوعي المختلفة، فإننا نقف احتراماً وتقديراً بل ونؤكد التوجه الراقي لهيئة الأمم المتحدة التي أطلقت حملتها لتعزيز برنامجها التطوعي تحت شعار «معا نعمل الآن» وتوجيه رسالة للمتطوعين ليتطوعوا في البرنامج لبناء غد أفضل في كل المجالات، حيث إن هذه الحملة المتعلقة في برنامج متطوعي الأمم المتحدة تشجع على الوحدة والعمل العاجل وتوجيه التوعية التي تهدف لتعزيز العمل التطوعي وحشده والدعوة إليه، فضلا عن الاعتراف بالمساهمة القيمة للمتطوعين في أنحاء العالم كافة.

? المشاركة في الملتقى الكشفي العربي تحت شعار «تمكين الكويت 2022» الذي استضافته الكويت كأكبر ملتقى كشفي عربي بعنوان «تمكين الشباب» بهدف الارتقاء بالحركة الكشفية العربية، بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط، والمنظمة الكشفية العربية، وجمعية الكشافة الكويتية، تحت رعاية رئيس مجلس الأمة والرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

الاقتراحات والتوجهات التي تقدمت بها الجمعية

? تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمسنين وتطويرها وتنقيحها لمواكبة احتياجاتهم.

? تفعيل العمل بإعلان الكويت لرعاية المسنين يعد إستراتيجية خليجية موحدة

? الاهتمام في تفعيل العمل بنظام التدخل المبكر للمسنين، ونظام الرعاية النهارية، ونظام الرعاية المنـزلية، كأسلوب للوقاية والعلاج والحد من انتشار مشاكل الشيخوخة.

? إشراك المسنين في وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة برعايتهم وخدمتهم وتأهيلهم.

تعمل الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على التعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة، هذا ما أكده العم إبراهيم البغلي رئيس مجلس الإدارة، مبيناً أنه إيماناً وتأكيداً من أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتسبين للجمعية العمومية في (الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين) بأن الإسلام يحفظ الحقوق ويقدر دور المسنين والآباء في عطائهم فأوجب على المجتمع توفير الرعاية لهم في فترة ضعفهم، ورعاية المسنين تعتبر حقاً مكفولاً لهم من خلال مواد الدستور الكويتي والقوانين الصادرة بشأن رعايتهم، كما انه في عنق الشباب والمجتمع حق ودين ينبغي على الشباب والمجتمع الوفاء به، مشيراً إلى أن رعاية المسنين وذوي الأمراض المزمنة تعد عبادة وعملاً إنسانيا نبيلا لأنه من غير المعقول أن يهمل المجتمع طائفة من الناس قدموا له الكثير في شبابهم وعندما يعتريهم الضعف يتخلى عنهم.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن متوسط عمر الفرد في دولة الكويت قد ارتفع عما كان عليه في سنوات مضت، وهذا مؤشر قوي بكل تأكيد، إلى تنامي وتطور الرعاية الاجتماعية والصحية في الدولة، وكذلك ارتفاع الوعي الصحي والغذائي لأفراد المجتمع، وأثبتت الدراسات والبحوث كذلك، أن الوحدة والعزلة الاجتماعية، تعدان من أهم العوامل المؤثرة سلباً في كبار السن، ويعود إليهما السبب الرئيس في زيادة المشكلات الصحية وغيرها. لذا حرصت الجمعية على التقيد بالسعي لتوفير متطلبات المسنين وأن يكون لنا دور محوري في بناء مجتمع مثالي يواكب التغيرات الكبيرة التي حدثت ومازالت في الحالة الاجتماعية والثقافية في المجتمع الكويتي وتغير التركيبة في الأسرة الكويتية، الأمر الذي أدى إلى تطور كبير في معظم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية في دولة الكويت، لذا انبثق العديد من الأفكار والمشاريع والرؤى المستقبلية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل الإنسان في مراحل العمر كافة من المهد إلى اللحد ومتطلباتها من الناحية المعيشية والحياتية والعملية والمهنية والصحية والبدنية وغيرها، بالتنسيق والتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية والأهلية، و أفراد ومؤسسات المجتمع المدني باقتراح العديد من المشاريع أبرزها يتمثل بالآتي:

? إدراج مشروع التدخل المبكر لكبار السن ضمن الخطة التنموية للدولة.

? إنشاء مركز الرواد التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين بالتنسيق مع وزارة الصحة

? تخصيص أحد الأندية البحرية لاستغلاله من قبل الأعضاء المسنين المنتسبين للجمعية بالتنسيق مع شركة المشروعات السياحية.

? إنشاء منتجع سياحي علاجي للمتقاعدين بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

? تنفيذ مشروع كرت الرواد للمتقاعدين مع أفراد ومؤسسات المجتمع.

