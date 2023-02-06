عبدالعزيز العندليب.. شاعر آل البيت

ديوان Diwan

كثيراً ما نصادف في حياتنا أشخاصاً أحياء يتحركون على الأرض، يأكلون ويشربون حيناً من الدهر طال أم قصر، ولكن الواحد عندما يترك الدنيا، لا يترك وراءه أثراً يدل عليه، كعلم يُنتفع منه، أو سيرة عطرة تبقى بعده، ولكن على النقيض من ذلك شاعرنا الكبير عبدالعزيز علي عبدالله، والملقب بالعندليب، وهذا اللقب لم يأتِ من فراغ أو مصادفة، اقترن هذا اللقب بالصوت الشجي الحلو العذب الذي كان يتمتع به جده، عندما كان يعتلي المنبر للخطابة في المحافل الدينية، فالشاعر عبدالعزيز المكنى «بأبوعلي» هو سليل الأسرة الدينية، فهو عاشق للقراءة في الدين والتاريخ وهو فتى صغير، فهو من مواليد الكويت عام 1943، درس المرحلة الإبتدائية بالمدرسة الوطنية الجعفرية، التي اشتهرت في زمانها بقوة وصلابة المناهج الدراسية بها، وكذلك صلابة وصرامة وشدة المربين فيها، وبعد الانتهاء من مرحلة المدرسة الجعفرية، دخل المدرسة المباركية ثم ثانوية الشويخ.

كان عبدالعزيز العندليب يعشق الدراسة، ويهوى الحصول على أكبر عدد من الشهادات الجامعية، مثله مثل هواة جمع طوابع البريد، أو اقتناء النفيس من التحف والنوادر.

فهو حاصل على الشهادة الجامعية باللغة العربية والأداب من لبنان،

وكذلك شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، وتابع دراسته العليا في الشريعة الاسلامية في جامعة الأزهر الشريف في مصر.

عمل العندليب موظفاً بمجلس الوزراء، ثمن انتدب للعمل في جامعة الكويت لتدريس اللغة العربية وآدابها، وهو يجول في ميادين العلم والخير والصلاح منذ صباه، فتراه عضواً فاعلاً بجمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية البيئة، وجمعية رعاية المعاقين، فكان نجماً يسير في عالم الخير.

ظهرت عبقريته الشعرية منذ صباه الأول وهو طالب في المدرسة بين تأليف الأناشيد وإلقاء الشعر في جموع الطلاب. له دواوين عديدة، منها الدينية في مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام وأهل بيته الطاهرين، وألف القصائد في رثائهم وذكر فضائلهم. ديوانه بأسم «آل البيت» والثاني «من سجل الفخار لشهدائنا الأبرار» وديوان ثالث بعنوان «عبق النبوة والامامة»، وديوان في القصائد الوطنية في حب الكويت.

كان لشاعرنا العندليب أسلوبه الخاص بذكر المراثي الحزينة عند ذكر الموت، أسلوبه في الشعر سلس سهل القراءة والاستيعاب يناسب جميع الأعمار والمستويات، وكان العندليب كأغلب الشعراء في فترة الخمسينيات والستينيات وحتى قبل هذا الوقت، يستغل الشاعر المناسبات الدينية في المساجد والأماكن الدينية، لنظم الشعر في مناسبات كالمولد النبوي الشريف ومناسبة الهجرة والاسراء والمعراج، ليتلقى الصدى بالقبول من مُستمعيه، وكم من مرة وقف العندليب بمسجد السوق الكبير يُلقي شعراً على شاكلة هذه الأبيات في مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام

خير البرية من فضائله

لا يحتويها الحصر والعد

قد جل عن شبه وعن مثل

في الخلق فهو الجوهر الفرد

ومن اصطفاه الله منتجبا

بين الأنام فما له ند

من آل هاشم في ذؤابتها

مجدا وهاشم كلها مجد

هو مجمع الافضال اجمعها

ولذكره التمجيد والحمد

نشأ الشاعر العندليب وشرب حب النبي وآله عليهم السلام مع حليب رضاعته، واختلط حبهم بدمه وروحه وفكره ووجدانه، وكان دائم الذكر لهم في كل مجلس وعلى كل منبر، وله قصيده يقول في أبياتها:

وسيلتنا لله جل جلاله

محمد الهادي وآل محمد

ولاؤهمو ما دمت فخري فإن أمت

فحبهمو ذخري هناك ومنجدي

عطر رعاك الله جو النادي

باسم النبي وآله الأمجاد

ومسامع الاحباب شنف ذاكرا

أفضال من هم علة الإيجاد

لله من نفر تبارك ذكرهم

خير الخلائق هم بلا أنداد

فاقوا البرية بالمعارف والتقى

وسموا بطارف مفخر وتلاد

كان عبدالعزيز العندليب «أبوعلي» نجما لامعاً في كل مجلس وزينة كالوردة العطرة في كل تجمع من الناس، فهو موسوعة في كل العلوم والفنون والآداب والتاريخ، ومن مواهبه العديدة خبرته في علم الأنساب في الكويت، يعرف كل مواطن الى اي عائلة ينتمي ولو صادف ان اشترك اكثر من شخص في اسم ولقب العائلة، استطاع فورا ان يعرف كل فرد وتبعيته لهذه العائلة او تلك، وعرف هل هناك قرابة او صلات او مصاهرة بينهم، ام فقط تشابه في الاسماء للافراد والعائلات.

عُرف بتواضعه الجم كأغلب العلماء والحكماء، فكان يجالس الكبير والصغير والغني والفقير، ويدور مع صحبه على دواوين الديرة شرقا وقبلة دون تفرقة، فهو كالكتاب المفتوح ينطق بكل ما هو مفيد في كل مجلس، فهو سراج منير وقاموس يمشي على رجلين.

كان للشاعر العندليب القدرة على نظم الشعر بكل سرعة وسهولة وفي منتهى المتانة والجودة، فهو فتى عاشق لبلاده الكويت مسقط رأسه وله قصائد عديدة يبوح بها في حب الوطن، فلديه الكويت أولاً.. والكويت ثانيا.. والكويت دائما وابدا، وهذه مقطوعة من قصيدة له.

ديرة العز كويت المجد

تيهي واسعدي

واسلكي درب المعالي

في بلوغ المقصد

صانك الله تعالي

حرة للأبد

ويقول في قصيدة أخرى:

يا أيها الوطن المفدى

عهدا على اسم الله عهدا

إن نبذل الأرواح كي

ان شاعرنا العندليب غرد بصوته الحلو الشعبي في حديقة وطننا، وانتقل من غصن سدرة الى غصن سدرة، وطار بخفة ورشاقة فوق سعفة نخلة الى اخرى، أنشدها شعراً وملأ حياتنا أملاً وبهجة، فيا شاعرنا فقدناك جسداً ولكنك لاتزال تعيش بيننا فالحكماء العظماء لا يموتون وذكرهم باقٍ.

اشتهر عبدالعزيز العندليب اكثر ما اشتهر في قول الشعر في مراثي واحزان اهل البيت، في مناسبات ذكراهم، وقدم التهاني والتبريكات في افراحهم في كل مجلس وعلى كل منبر، ففي مولد السيدة الزهراء بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول قصيدة طويلة نعرض هنا جزءا منها.

عليكم سلام الله في هذه الذكرى

ورحمته في مولد الخير والبشرى

ويا حبذا ذكرى علينا عزيزة

بمولد بنت الوحي فاطمة الزهرا

وماذا اراني قائلا في كريمة

محاسنها قد فاقت الحد والحصرا

ومن قد حباها الله جل جلاله

مقاما منيعا حير الوهم والفكرا

ومن يسخط الباري لما سخطت له

ويرضى بما ترضى به وكفى قدرا

لها مكرمات ليس يمكن عدها

وغر معان تعجز النظم والنثرا

وماذا يقول المادحون بشأنها

وفي شأنها الرحمن قد انزل الذكرا

هي الزهرة الزهراء فاطمة التي

ينير سنا أمجادها الأنجم الزهرا

كما تتوارى الشمس من نور وجهها

وتخجل بدر التم بالطلعة الغرا

وبضعة خير المرسلين محمد

ومن سميت في الذكر كوثرة الثرا

