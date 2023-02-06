عبدالعزيز البابطين يُمنح شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة يريفان الحكومية «الأرمينية»

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منحت جامعة يريفان الحكومية بجمهورية أرمينيا دكتوراه فخرية جديدة لــ رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الشاعرعبدالعزيز سعود البابطين.

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة «يريفان» وبما جاء في قرار منح هذه الدرجة الرفيعة والتي تمنح لشخصيات تركت بصمات واضحة في الحياة؛ والصادر عن المجلس العلمي بالجامعة؛ انه واسترشاداً بالبعد السابع للمادة التاسعة والأربعين من ميثاق مجلس الجامعة؛ وبناءً على البند السابع من لائحة المجلس؛ واستناداً على أحكام لائحة الألقاب والجوائز الفخرية؛ قرر المجلس العلمي بــ «جامعة يريفان الحكومية» منح الدكتوراه الفخرية للشاعر عبدالعزيز سعود البابطين؛ لدعمه العمل الخيري ؛ ولجهوده في الدفاع عن تعزيز أجندة السلام العالمي؛ وكذلك لدوره الفعال في التعاون مع الجامعة ودعم النشاط المهني فيها.

وقال الشاعرعبدالعزيز البابطين بهذه المناسبة ان تكريمه من جامعة يريفان الحكومية ليس مجرد شهادة، بل هي رسالة عظيمة ذات هدف نبيل لحث الجميع على توظيف القدرات الذهنية والمالية أو قسط منها لإسعاد البشرية وتعزيز الإنسانية، وعلى مضاعفة الجهد والفكر لتسخير كل منا بحسب قدراته وإمكانياته لخدمة العمل الخيري والإنساني، وخدمة مجالات التعليم والثقافة.

وأعرب البابطين عن شكره وبالغ تقديره لــ جامعة يريفان رئيساً ومجلساً علمياً وأساتذة وإدارة وطلبة على منحه درجة الدكتوراه الفخرية، كما أعرب عن سعادته برؤية جهوده في دعم الثقافة والعمل الإنساني والخيري هي موضع تقدير العديد من الجهات الثقافية وجامعات العالم العريقة والمعروفة.

يذكر أن هذه هي شهادة الدكتوراه الـ 17 التي يتم منحها للشاعر عبدالعزيز البابطين من جامعات عربية وأجنبية.

والجدير بالذكر أن جامعة يريفان الحكومية تعد من بين أعرق الجامعات في جمهورية أرمينيا والتي تأسست في عام 1919م. ومن أشهر الحاصلين على الدكتوراة الفخرية من هذه الجامعة العريقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ورئيسة فنلندا السابقة تاريا هالونن؛ والرئيس الإيراني الأسبق محمود احمد نجاد ؛وفالداس ادامكوس الرئيس الأسبق لجمهورية ليتوانيا.

