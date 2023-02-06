أكبر تجمع فني تشكيلي بمناسبتي العيد الوطني وعيد التحرير

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برعاية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح الوكيل بالديوان الاميري لشؤون الاسرة الحاكمة الرئيس الفخري للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية تقيم الجمعية مهرجان الكويت الخامس عشر للابداع التشكيلي وذلك في تمام السابعة والنصف من مساء غد الإثنين السادس من فبراير 2023 في مقر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بحولي.

وبهذه المناسبة صرح الفنان التشكيلي عبدالرسول سلمان رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ورئيس اتحاد التشكيليين العرب نائب رئيس الرابطة الدولية للفنون باهمية هذا المهرجان بقوله.

تحت رعاية وحضور الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح الوكيل بالديوان الأميري لشؤون الأسرة الحاكمة الرئيس الفخري للجمعية تقيم الجمعية مهرجان الكويت الخامس عشر للإبداع التشكيلي الذي يتزامن مع الذكرى 62 لاستقلال دولة الكويت والذكرى 32 لعيد التحرير ويتم فيه توزيع الجوائز باسم المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله وطيب الله ثراه وجائزة المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح – رحمه الله وطيب الله ثراه وجائزة الشيخة فتوح سلمان الصباح وكــذلك جائزة الشيخة سلوى صباح الأحمد الصباح في الإبداع التشكيلي مع 10 جوائز تقديرية.

وتابع السلمان قائلا 91 فناناً يقدمون 138 لوحة منوعة الأساليب والاتجاهات في قوالب تشكيلية إبداعية تسعى لإبراز الجمال من حيث اللون والأشكال المتناغمة ونستطيع القول إن العمل الفني في هذا المهرجان اكتسب قيمة ذاتية وتخطى النموذج التقليدي، ليقدم نموذجاً جديداً لتأملات مختلفة تتعدى الزمان ليكون فننا مرآة صادقة لعصرنا في مختلف أنواع رقيه.

وأضاف الفنان عبدالرسول سلمان قائلا: الجمعية مهد الفن والجمال ونبع لا ينضب من الإبداع الفني، نحرص دائماً لتقديم كل ما هو أفضل مع اعطاء الفرص المناسبة للجميع للارتقاء بإبداعاتهم إلى مستويات متقدمة متطورة.

وفي ختام تصريحه أكد عبدالرسول سلمان رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بقوله: الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية هي بيت دافئ للفن والفنانين وأبوابها مفتوحة على مصراعيها لاستقبال الجميع.

