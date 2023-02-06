حقبة السبعينيّات انفتاح ثقافي وفني جعل الكويت «جوهرة الخليج»

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حفلت الحلقة الحواريّة الثالثة من «ذاكرة الأندلس» بذكرياتٍ طبعت المشهد الفني والثقافي في الكويت أيّام السبعينيّات. ففي غضون ما يقارب الساعتين من النقاش، أحيت أكاديميّة لوياك للفنون - «لابا» تلك الفترة التنويريّة المتميّزة من نافذة مسرح وسينما الأندلس، والتي كانت سابقةً لعصرها ومحيطها. فكان أن جمعت «لابا» تحت إدارة شركة «أجيال» العقاريّة، نخبةً من أهل الفن والثقافة والإعلام، تعاقبوا على استعادة حقبةٍ ميّزت المشهد الفني والثقافي والأدبي في الكويت، وتجلّت على وجه التحديد إبداعاتٍ وإنتاجاتٍ سينمائيّة ومسرحيّة لا زالت متجذّرة في ذاكرة الكويتيّين والعرب والأجانب.

ففي مقرّ مشروع الأندلس «الجديد» مكان السينما سابقاً، والذي يستضيف الندوات الحواريّة منذ أكتوبر الماضي، استُهّلت حلقة «الأندلس والانفتاح الثقافي في السبعينيّات» بترحيبٍ من عضو مجلس إدارة «لوياك» السيّدة فتوح الدلالي، التي نقلت تحيات رئيسة مجلس إدارة «لوياك» والعضو المنتدب لأكاديميّة «لابا»، السيّدة فارعة السقاف، والتي تعذّر حضورها بداعي السفر. وفي كلمتها الافتتاحيّة، قالت الدلالي: «تمكّنت أكاديميّة «لابا» من التصدّي للهجمة الظلامية التي يواجهها المناخ الثقافي في الكويت، والهادف إلى هدم أكثر ما يميّز وطننا عن دول الخليج. لقد ثابرت «لابا» على تبنّي مشروعٍ ثقافيّ وتنويريّ متكامل، من خلال العديد من البرامج والمشاريع الرياديّة، سواء الملاذ المسرحي أو برنامج الجوهر أو غيرها من الفنون الاستعراضيّة والموسيقيّة والدراما. لقد نجحنا في تحريك المياه الراكدة في بحر الثقافة، ونطمح من خلال مشروع «ذاكرة الأندلس» الرياديّ إلى العودة للزمن الجميل، كي نستنهض الهمم ونستفيد من الدروس التي حملتها تلك الحقبة».

الأندلس واجهة الكويت

وعبر ثلاثة محاور، تنقّل كلّ من الأستاذ والباحث الإعلامي حمزة العليان والإعلامية نيفين أبو لافي بين أروع اللّحظات وأكثرها ألقًا خلال السبعينيّات، من المناخ العام والترويح السياحي إلى النهضة الإعلامية والثقافية وتجلّياتها من خلال إصدار الصحف والحركة المسرحيّة والفنيّة والفعاليّات الثقافيّة، وصولًا إلى حفلات وفعاليّات سينما الأندلس.

وفي معرض تقديمه للإعلاميّة أمل عبدالله، قال العليان: «مَن لا تاريخ له لا مستقبل له، وقد كانت الكويت خلال السبعينيّات «عروس الخليج»، وكان للأندلس موقع في الانفتاح الثقافي للكويت، وحصة من حيث اختياره كمكانٍ يليق بواجهة الكويت الترفيهيّة والتثقيفيّة، حيث استقدمت البلاد منذ العام 1974 وحتّى عام 1979 نحو 28 فرقة عربيّة وأجنبيّة، بينها روسيّة وأميركية ويونانيّة ولبنانيّة وماليزيّة وزائيريّة ويوغوسلافيّة».

حقبة حافلة بأصحاب الرأى

وإذ أشادت عبدالله بـ «القائمين على هذا التجمّع الثقافي الفنّي»، أسفت كون «الكويت لم تعد كما كانت أيّام السبعينيّات. لقد كانت عروس الخليج بكلّ معنى الكلمة وعلى مختلف المستويات، سواء على الصعيد الاجتماعي أو في الشارع والسوق وفي المباني العمرانية، كما كانت عروسًا نتيجةً لجهود رجالٍ يدركون قيمة الكويت كبلدٍ ووطنٍ». وأضافت: «لا يمكن التوقف فقط عند الشق الفني والثقافي خلال السبعينيّات، بل كانت السياسة حافلة بأصحاب الرأي والمواقف والحجّة القويّة، والأهم بالمسؤولين الذين كانوا أمناء وأصحاب إنجازاتٍ بميزانيّاتٍ لا تُذكر. ولعلّ أهمّ دلالة على أنّ البلد بخير هي التوجّهات السياسيّة والدينيّة والاجتماعيّة، وعلى رأسها الانفتاح. بينما نجد اليوم للأسف تعقيدات إداريّة تقف حجر عثرة أمام كلّ الإنجازات، رغم تقدّمنا عشرات السنوات. فمتى عدنا إلى البساطة والتواضع والإيمان الحقّ، نعود كما كنّا في السبعينيّات».

السينما تمدن وثقافة وفرح

وعن النقلة النوعيّة التي يشهدها عالم السينما والترفيه والحفلات في المملكة العربية السعودية وموقع الكويت من هذا التغيير، بعد أن كانت عنوانًا للتألّق وفي طليعة الإنتاج والعرض السينمائي، أوضحت الإعلامية عبدالله أنّ «المسألة تُقاس بمستوى العطاء، فالكويت كانت مليئة بالزخم السينمائي خلال السبعينيّات، في حين لم يكن حولنا أيّ شيء من هذا القبيل، حتّى في المناطق الشاسعة التي تمتلك موارد ماليّة». وتابعت: «لقد آمن رجال الكويت آنذاك بهذه الرسالة، وعندما جاء البعض إلى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، شاكيًا من هجمةٍ على الأخلاق والدين، كان جوابه: «افسحوا لهم المجال، ومَن يرد زيارة المسجد فليذهب، ومَن يرد أن يقصد أيّ مكان آخر فليذهب بدوره». كان هناك قناعة بعطاء الآخر وأهميّة انتظار النتائج».

وإذ أعربت عبدالله عن «تقديرها واحترامها وفرحها للإخوة في المملكة العربية السعودية وفي أيّ منطقة أخرى لهذا العطاء، الذي يعبّر عن الإيمان بأنّ السينما ليست خرابًا للعقول والأفراد، بل هي عبارة عن تمدّن وثقافة وانفتاح وفرح وبهجة. لكن لماذا تقهقرنا في الكويت؟ لأنّنا ببساطة نحتاج وزراء ورجالات دولة وأصحاب قرارٍ جريء وشجاع يعيد الأمور إلى نصابها. ومتى وجدناهم ستكون الكويت بخير، فنحن كلّنا كشعبٍ كويتيّ متعطش للثقافة، نملك العطاءات والكفاءات والفكر النيّر والإبداع، حيث إن أقلّ واحد فينا لديه استعداد لكتابة سيناريو وإخراج فيلم، كما للغناء والتلحين وغيرهما. لكنّنا لا نملك الشجاعة الكافية، ونحتاج لمسؤول يحتضن هذه الكفاءات».

مجتمع يتقبل الآخر

وإذ أشادت أبو لافي بمعهد الفنون المسرحيّة الذي كان الأول في منطقة الخليج، وتخرّج فيه كبار روّاد الفنّ وانطلقوا نحو العالميّة، استعرضت الإعلامية أمل عبدالله مشهداً نادراً كيف كانوا يرتدون «أفخم ملابسهم وأجملها عند الذهاب لسينما الأندلس، في دلالةٍ على ما كنّا نحمله من احترامٍ ودهشةٍ بعروض مسرح وسينما الأندلس. لقد شهدت الكويت حينها نهضة بل ثورة ثقافيّة وفنيّة، ولاتزال الوجه الأول والأيقونة التي تحتذى، رغم كلّ الانفتاح الفني أو الثقافي الذي نشهده اليوم في الدول المجاورة، والذي يشكّل الفنان الكويتي عنصرًا أساسيًّا وجانبًا مشرقًا فيه». وفي سياق إجابته، نوّه الفنان والممثّل جاسم النبهان (أبو طلال)، بـ «جهود «لوياك» و«لابا» في إحياء المشهد الفني، وتحديدًا المسرحي، والذي كنتُ شاهد عيانٍ على تطوّره منذ سبعين عامًا. لقد واكبتُ الكثير من إنجازات الإنسان الكويتي خلال فترة الستينيّات والسبعينيّات، والذي كان يطمح لأن تكون الكويت منارة بغاية الروعة في الفنون والآداب والشباب والرياضة وشتّى المجالات، وبلوغها مصاف الدول العربية والأجنبية. لم يكن هناك من رافض لهذه الفكرة في ذلك الوقت، رغم وجود بعض المتعصّبين. كان المجتمع الكويتي يتقبّل ثقافة الآخر، فقد بُني على الحبّ والتعاون والتكافل والتواصل مع الآخر عن طريق البحر، ولكن للأسف نفقد اليوم هذا الاتصال والتواصل. كان حينها البحّار البسيط يتلاقى بثقافات وحضارات وأديان مختلفة في آسيا وغيرها، وذلك قبل بروز وسائل الإعلام التقليدي». ورأى أبو طلال أنّ «الكويت تملك أغنياء بالعقول والمفكرين على المستوى الثقافيّ، من سينما ومسرح ودراما. فقد حصل مبدعونا على جوائز عالميّة عديدة، لكنّهم يواجهون حجر عثرة. كما أنّ تنافس المسارح الأربعة في الكويت، ساهم في ارتقاء العمل المسرحي وفي نيلنا العديد من الجوائز، خصوصًا أنّنا قدّمنا ما لم يُقدّم للكتّاب في بلادهم، كمسرحيّة «مغامرة رأس المملوك» عام 1975 والتي مُنع عرضها في بلد كاتب المسرحيّة، الراحل سعدالله ونّوس، بينما عُرضت في الكويت، نظرًا لوجود مساحة من الحريّة، وكذلك كانت حال الأفلام. فقد نجح الكويتي في استغلال هذه المساحة والإبداع فيها. ونتطلّع اليوم لاستعادة ذلك الحيّز من الحرية، كما لإحياء فترة السبعينيّات والبدء من جديد، وقادرون على ذلك من خلال مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي».

تفاعل الحضور والمشاركين

أمّا الكاتبة والأديبة دلع المفتي فقالت: «قلبي يحترق على الكويت وعلى أولادي الذين لم يروا ما رأيته في الكويت، أحزن عند حديثي عمّا كانت تختزنه الكويت وما باتت عليه اليوم. إنّه لأمر مؤسف، حيث لا تفارقنا كلمة «كانت»، حتّى أنّ أولادي يستغربون ما كانت عليه البلاد». وسألت: «إلى أين نحن ذاهبون؟ وما الحلّ لإعادة أمجاد الكويت القديمة؟!».

