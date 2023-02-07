الزيادات المالية.. تحت المجهر

آراء

بعد خضم الأحداث السياسية بين الجانبين الحكومي والنيابي، وما آلت إليه الأوضاع على المشهد السياسي من تقديم الحكومة استقالتها إثر بعض المطالبات النيابية، والتي كان من بينها ضرورة التزام الجانب الحكومي بتعهدات تتعلق بإصدار قرارات ذات صبغة شعبية، الأمر الذي تضاربت معه الآراء بين مؤيد - يئن - من سطوة ارتفاع الأسعار التي أخذت تلتهم جيوب ذوي الدخل المحدود، ومعارض يرى – بحسب وجهة نظره – أن ذلك سيؤثر بالتبعية على متانة الموازنة العامة للدولة.

وعلى ذلك.. وبعيداً عن التعاطي العاطفي مع مثل هذه الأحداث، نقف اليوم على مسافة متساوية بين جميع الأطراف المعنية بفكرة الزيادات المالية وإسقاط القروض ومعالجة الاختلالات في سلم المرتبات سواء كان في القطاع العام أو الخاص، وما يقابل ذلك من ارتفاع حاد في الأسعار وهبوط في القوة الشرائية للعملة، دون وجود بوادر ملموسة تلوح في الأفق كما يرى البعض، مع الأخذ في الحسبان بما جاء في برنامج العمل الحكومي للفصل التشريعي السابع عشر تحت عنوان «وطن آمن ورفاهية مستدامة» 2022-2026.

ازدياد الإنفاق الاستهلاكي.. وقانون جيفن

لقد أشارت بعض البيانات المصرفية الى وجود قفزة كبيرة في الانفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين خلال عام 2022 بنسبة 22‎%‎، وهو ما يعتبره البعض تصوراً ينبئ عن الاطمئنان الى القدرة المالية لدى المستهلك، إلا أن الأمر في حقيقته على عكس الواقع تماماً، لذلك نستعرض في هذا الجانب أحد القوانين - العلمية – لإيصال صورة واضحة عما يشكل نسبة كبيرة من إجمالي الانفاق الاستهلاكي، والمعروف بقانون – سلع جيفن – في نظرية الاقتصاد والمستهلك، والوارد في كتاب مبادئ الاقتصاد وهو « أن المنتج الذي تستهلكه العامة أكثر عند ارتفاع الأسعار والعكس بالعكس - بحسب القانون الأساسي للطلب في الاقتصاد الجزئي - لأي نوع آخر من السلع، في حال ارتفاع الأسعار للمنتج، وبحسب تأثير الاحلال يجعل شراء المستهلكين أقل منه، ويزيد من السلع البديلة، كما أن تأثير الدخل - الانخفاض الفعلي من الدخل المتاح بسبب زيادة الإنفاق على الوحدات الحالية من هذه السلعة - يعزز هذا الانخفاض في الطلب على السلعة» وهذا ما يكشف في حقيقته الستار عن أهم أسباب ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي.

ازدياد معدلات الاقتراض.. وما يقابلها

أما عن ما ورد في الإحصائية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فيما يتعلق بزيادة معدلات الاقتراض، فلابد من الادراك التام بما يقابلها – على سبيل المثال لا الحصر- من زيادة في المشاريع الاسكانية في ظل ارتفاع المواد الانشائية للبناء، لاسيما مع بقاء قيمة القرض الاسكاني والمقدم من بنك الائتمان الكويتي - ثابتاً – دون رفع سقف قيمة الإقراض أو وجود بدائل مستدامة.

القانون 49 لسنة 1982

مع وجود بوادر حكومية نحو إيجاد حلول مالية لحل معضلة الاختلالات في سلم المرتبات، والمتمثل في مشروع البديل الاستراتيجي، والتوجهات الحكومية الى إقرار زيادات مالية لضبط التوزان الاستهلاكي مع ما يقابله من ارتفاع مطرد في السلع الاستهلاكية، تجدر الإشارة الى القانون رقم « 49 لسنة 1982 » في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين، والذي لم يتم الأخذ به لسنوات عدة، في ظل موجة التضخم التي أخذت تضرب جوانب الاقتصاد العالمي.

الخاتمة

على ضوء ما تقدم من إيضاح، ومن باب الأخذ العلمي والقانوني في معالجة ملف الزيادات المالية، إذ وجب على الحكومة الأخذ بالقانون الآنف الذكر، والعمل على إقرار البديل الاستراتيجي وتوحيد مدة التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة لجميع القطاعات، مع الاخذ في الحسبان بضرورة جذب أنظار الخريجين الى سوق العمل في القطاع الخاص وحل قضية التكدس لمنتظري الوظائف العامة، من خلال رفع سقف دعم العمالة الوطنية وتقديم الامتيازات التحفيزية طبقاً لما هو معمول به في دول المنطقة، كما لا نغفل من جانب آخر عن تشديد الرقابة على ضبط الأسعار ضمن نطاق السوق المحلي، مع تكليف وزارة التجارة برفع تقارير دورية في هذا الشأن الى جهاز متابعة الأداء الحكومي.

