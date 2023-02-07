خـرش الشـوارع

آراء

الجُـدَرِيّ أو الجَـدَرِيّ مرض معد ذو أصل فيروسي وشديد العدوى وبائياً بسبب فيروس الجدرِي الكبير وهو الأكثر شيوعًا وشدة، والجدري الصغير وهو الأقل شدة وانتشاراً، وتشمل الأعراض الأولية للمرض الحمى والقيء وتقرحات على مستوى الفم وطفح جلدي على مدى عدد من الأيام يتحول الطفح الجلدي لبثور مملوءة بالسوائل وتكثر البثور وتنتشر على مستوى الجسم وتكون قشرة على البثور ما تلبث أن تسقط مخلفةً ندبة في مكانها ينتشر المرض بسبب العدوى بين الناس أو عن طريق الأشياء الملوثة وأصل الجدري غير معروف ويرجع أقدم دليل على المرض إلى القرن الثالث قبل الميلاد في المومياوات المصرية حيث ظهر المرض في القرن الثامن عشر متفشيا في أوروبا ويقدر عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب المرض بـ400,000 شخص، ويعد الجدري هو أول مرض ينتصر عليه البشر، حيث تم الإبلاغ عن الحالة الأخيرة للجدري في عام 1977م وفي عام 1980 أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم القضاء على المرض تماماً وبدأ تلقيح الجدري في الصين حوالي القرن التاسع عشر، وعرف مرض الجدري بالكويت عام 1931م وعرفها اهل الكويت بسنة الجدري حيث انتشر هذا المرض انتشارا كبيرا والذي نجا من الموت اصيب بما يسمى باللهجة الكويتية (الخرش) وهي الندبات (حفر) تبقى على الجسم بعد الشفاء واغلبها بالوجه لذا اغلب مواليد العقود الثلاثة بالثلاثينيات والاربعينيات وبعض مواليد الخمسينيات معظمهم (خرشان) وجيل اليوم لا يعرفون (الخرش) على الوجوه ولكنهم عرفوا خرشا جديدا اليوم وهو (خرش الشوارع).

وهنا نعرف ان الخرش هو الحفر او العلامات التي تترك بعد الاصابة بمرض الجدري ونحمد الله ان الجدري اليوم له لقاح وعلاج يخفف من اضرار المرض ولكننا ككويتيين اليوم نتحسر على شوارع البلاد التي باتت تعاني من الخرش فيها كلها بسبب نزول المطر وبتنا نعاني من خرش الشوارع بداية من الحصى المتطاير على الاملاك الخاصة للمواطنين من سيارات وحتى وصل الحال بنا للحفر التي نقدر ان نشبهها بالخرش الذي ينتج بعد الجدري ونقدر نقول (شوارعنا خرشة)، ومنذ يناير 2014م ونحن نعاني من رداءة الشوارع بسبب الامطار وان شوارعنا خرشة بصورة كبيرة جدا مما يتلف السيارات ويلحق بها أضراراً كبيرة وترهق جيب المواطن لإصلاحها ومنذ عام 2014م ولحد يومنا هذا ولا نزال نعاني من هذه الحفر والخرش الذي نحن فيه، والحكومات المتعاقبة لم تفلح او تنجح بحل او علاج هذا الخلل، ولم نسمع سوى عمل اللجان وهذه اللجان من دون نتائج ملموسة ولا عقاب لأحد والكل سالم وغانم والمواطن هو الوحيد غرمان والخرش ذابحه! بس الغريب والعجيب أن منذ عام 2014م وحتى اليوم مر على وزارة الاشغال 6 وزراء ولم ينجح احد منهم في إعادة شوارع الكويت لما كانت عليه بحيث يمكن استخدامها كطرق حديث وسليمة للاستخدام الآدمي وهنا نسأل لماذا لم نر محاسبة أي وزير منهم وبالتبعية لم نر او نسمع محاسبة القيادات بوزراة الأشغال والمقاولين الذي عملوا وأشرفوا واستلموا هذه الشوارع مع العلم ان عمليات ترقيع الشوارع مستمرة بشكل دائم ومع كل مطرة يرجع الخرش أكثر من الاول، وهنا نقول إن سبب كثرة خرش الشوارع وازدياد الحفر أنه لا عقاب ولا حساب، وصدق من قال من أمن العقاب أساء الأدب وتلقاه يقول في عقله من أمرك قال من نهاك.

والتمني اليوم ونحن في العهد الجديد والاصلاح الموعود ومحاربة الفساد مزعوم ان نسمع عن محاسبة الوزراء الـ 6 وقياديي ومشرف الوزراة المذكورة والشركات ومقاوليها حتى نشعر كمواطنين ان خرش الشوارع قد ينتهي ويختفي ولم يبق له اثر مثل خرش الجدري، والحين نقول ربنا يفكنا من خرش الشوارع مثلما فكنا من خرش الجدري وهذه الكويت صلِّ على النبي، والحين مافي كلام سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحفظ الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من كل ضرر وشر ويبعد عنا الخرش بأنواعه ونعود كما كنا لأن ماضينا جميل وحاضرنا عمل على تعاسته والأمل بالمستقبل الحمد لله، ولا يصح إلا الصحيح.

***

? مواطن خبل يسأل: صج مسؤول البلدية صحا واعتمد تطوير العاصمة 2030م؟ وشدد العقوبات على مخالفين البناء؟ الجواب صحى عقب ما أحال الي تحته للتقاعد حتى يقول الفساد منهم مو مني يمه وتشديد العقوبات عقب ما خلصوا من تحويل السكني لاستثماري يعني كلامه مثل الي يعشمك بالتراجي وانت بس افتح اذنك وسكر عينك وكلوا حكي يا ابو زكي، وانت يا مواطن متى راح تترك الخبال؟

