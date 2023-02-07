أزمة التغيير

آراء

يقول سقراط (السر في عمل التغيير يكمن في أن تركز طاقتك ليس في محاربة القديم بل في بناء شيء جديد)

لعل معظمنا لايعي المعنى الحقيقي بل المحرك الحقيقي للتغيير، نحن نبني سلوكياتنا على أفكارنا وبالتالي فنحن لن نتمكن من التغيير مالم يكن لدينا فكرة مسبقة لما نريد تغييره.

فلسفة التغيير باتت تتوسع وتفعل في كثير من الأمم والمجتمعات خاصة الدول المتقدمة، واصبح هناك منشآت وهيئات أكاديمية وادارية تركز في التدريب على التغيير، التغيير له معانٍ مختلفة ومتعددة، نحاول إيجازها في التفكير بطريقة مختلفة التي تعطي نتائج مختلفة وبالتالي تصبح الطريقة التي قمنا بها في التغيير طريقة جديدة وابداعية، فالقيام بعمل معين بالطريقة ذاتها في كل مرة حتما سيأتي بالنتيجة المعهودة والمتوقعة فتصبح طريقة تقليدية.

و في ضوء الثورة العلمية والابتكارية التي نعيشها نجد أن معظم الابتكارات المؤثرة تعتمد على التفكير بطريقة مختلفة لتعطي نتائج جديدة ومختلفة.

لن تنهض أي أمة مهما امتلكت من إمكانات مادية وموارد طبيعية كالنفط والمعادن الثمينة مالم تمتلك عقولا ابداعية تمكنها من اللحاق في ركب الدول المتقدمة، لذا فمن الواجب على المهتمين في منهجة العلوم في وزارة التربية أو الدراسات الأكاديمية وكذلك الدراسات العليا وجب عليهم أن يصنعوا مناهج تتوافق مع هذه الرؤية وإلا فإنها ستبقى تعمل في دائرة مغلقة دون أي نتائج ايجابية تساعدنا على التقدم والابتكار.

بلاشك لن أغفل عن الانعكاس النفسي للتغيير، ربما تتقاعس النفس عن حب التغيير في البداية خاصة عندما تكون معتادة على نمط حياة تقليدي قد يحدده لنا المجتمع دون أدنى مشاركة منا، لكن عند أول خطوة للتغيير ستنصاع النفس للتجربة الجديدة ليس إجبارا لكنها قد تكون وجدت شعوراً جديداً أثر في تشكيلها وجعل فيها رغبة للتغيير.

كل جماعة لا تتطور، ولا يعتريها تغيير في حدود الزمن، تخرج بذلك من التحديد الجدلي لكلمة (مجتمع)ـ

مالك بن نبي.

كن أنت التغيير الذي تنشده.

