آراء

«قال الله تعالى في كتابه المحكم «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» (النساء97)

هذه الآية الكريمة تخبرنا أن الأرض كلها لله لا يعترف فيها بما نسميه وطن ولا ادري كيف سبحت افكاري في بحر الاحلام وتصورت ان هذا العالم بلا حدود فلا تأشيرات ولا سين او جيم، نسافر الى اي بقعة نشاء ونسكن في أي مكان نريد ونعمل في كل البلاد بلا قيود، لا جواز سفر بل هوية عالمية (اليس هذا بداية الزهايمر لمن كبر بالسن)

لنعد الى الحقيقة والواقع لنرى أُناسا ضاقت عليهم الحياة فهاجروا لطلب العيش وتحسين اوضاعهم بينما هناك علماء تطلبهم بلدان تريد ان تنهض وتتقدم.

أذكر عندما ذهبت لالمانيا لدراسة الطب واعدا والدي على اللقاء بعد ان اكون طبيبا ولكني كنت راجعا بعد سنة للزيارة وتكررت زياراتي خلال الدراسة متناسيا وعدي لابي كما كنت ألمح في نفسه راحة عندما احضر كما كان هناك في ألمانيا جالية كبيرة من العرب والمسلمين والآسيويين ومنهم من هو حاصل على الجنسية ولكن حنينه الى الوطن عميق في نفسه، واذكر يوم انتهيت من التخصص قال لي استاذي المشرف علي: بما انك فلسطيني فليس لك وطن واعرض عليك ان اجعل المستشفى يوقع معك عقدا مدى الحياة وخلالها تأخذ الجنسية لكن شوقي وحنيني الى بلاد العرب وعائلتي رفضا العرض،

ذهبت الى امريكا وكندا ورأيت ان مجتمعاتهم تتكون من جميع شعوب العالم وكل يتكلم بلغته، فقط امام القانون يتكلمون باللغة الرسمية فكلهم يعيشون غربة في وطن واعتقد ان حكومات تلك الدول تراهن على احفاد المهاجرين حتى يتكلموا لغة واحدة ولكن العرق دساس فإن الاحفاد يرثون حب الوطن الاصلي مع اخلاصهم وتفانيهم في حبهم لوطن المهجر، واخيرا ان الغربة في وطن هي كلمة في قاموس الزمن ليس فيه تفسير لتلك الظاهرة والحل الوحيد هو ذلك الحلم المستحيل الذي ذكر في مقدمة المقال.

اللهم ارحم عبادك وانر طريقهم وسدد خطاهم.

