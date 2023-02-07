الضربات الكويتية لعصابات المخدرات الإجرامية

آراء

ما بين يوم والثاني نطالع في وسائل الاعلام الورقية والمرئية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي عن ضربات قوية وجهتها اجهزة الامن لعصابات تهريب وجلب المخدرات الى داخل الوطن.

بالامس القريب اذاعت وسائل الاعلام خبرا بان الاجهزة الامنية ضبطت اكبر كمية من المخدرات في تاريخ الكويت – كمية رهيبة تقارب الخمسة عشر مليون حبة من الاقراص المخدرة لاريكا بالإضافة لنصف طن من بودرة اللاريكا وأجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور.

وكان للمباحث الجنائية دور مهم في التحري والبحث عن عناصر هذه الجريمة الكبيرة والتي ادت معلوماتها الى الوصول الى الكشف عن مرتكبيها وضبط المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة.

ولما وصلت المعلومات الكافية لقطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب وترويج هذه المخدرات داخل الوطن حتى تم اصدار اذن النيابة العامة بضبط الجناة وتفتيش المكان الذي يستخدمه هؤلاء المجرمون في تخزين هذه المضبوطات واي شيء يفيد في الكشف عن هذه الجريمة – وكانت المفاجأة الكبرى تتمثل في كمية المخدرات الرهيبة التي تم ضبطها.

وبالتالي فانه واجب على كل فرد في هذا الوطن ان يثمن دور الاجهزة الامنية والجهات الرقابية والقضائية التي ادت واجبها بكل امانة وحرفية لكشف هذه الجريمة الشنعاء وضبط مرتكبيها - اذ لو تصورنا ان هذه الكمية الكبيرة لو لا قدر الله تم ترويجها في البلاد سوف تكون العواقب وخيمة – كما يجب علينا تنبيه الابناء وكل المعارف والاحباب بخطورة هذا الشيء ومراقبة تصرفات الابناء والحفاظ عليهم.

حفظ الله أبناءنا ووطننا من كل شر.

