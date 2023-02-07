آراء

الكثير منا يهوى شراء الماركات العالمية وذلك لان هذه الماركات وضعت لها بصمة بين الناس؛ بسبب الجودة العالية التي تتميز بها في صناعتها لكل منتج، وذكاء مالكيها في كيفية التسويق لها جعلها في المقدمه، نحن لا ننكر ان لها جودة عالية في التصنيع وذوقاً مختلفاً مرغوباً لكن في المقابل هناك أيضا ماركات أخرى لها نفس الجودة وممكن أفضل وتخدم الذوق العام وبأسعار مناسبة، اذن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا الهوس الملحوظ لاقتناء انواع محددة من الماركات العالمية؟

لماذا التنافس على شرائها لدرجة وصل في البعض ان يقترض والبعض الآخر يدفع كل الراتب الشهري لاقتنائها؟ اصبح هوس شراء الماركة سائداً في المجتمع من الجنسين، اصبحت ثقافة مفهومها بأن شراءه لماركه عالمية غالية سوف يرفعه من طبقة مجتمعية فقيرة إلى أخرى غنية، إرضاء لنفسه حيث إن البعض بارتدائه للماركات يعزز ثقته بنفسه أمام المجتمع الذي اصبح يحدد قيمة الشخص من قيمة ما يلبس سواء اكسسوارات أو ملابس.

يعتبر الكثيرون اقتناء الماركات العالمية دليلا على الرقي والمكانة الاجتماعية العالية، فضلا عن أن ذلك يعطي انطباعا جيدا عنهم ويكسبهم احترام الآخرين؛ وان اقتناءها دليل على مواكبة العصر الحديث وأحدث صيحات.

لقد بات اقتناء ماركة عالمية جزءاً اساسياً من الشخصية حيث لا يستطيع الشخص الذهاب إلى عمله أو الخروج مع أصدقائه إلا وهو يرتدي ماركة حتى لا ينظر له المجتمع نظرة دونية (من وجهة نظره).

إن «الماركات» هي أكبر كذبة تسويقية صنعها «الأذكياء» لسرقة الناس لكن برضاهم ولذلك لقد أصبح الهوس بشراء الماركة مرض العصر وثقافة دخيلة على مجتمعنا، حتى باتت قيمة الإنسان تحددها نوع الماركات العالمية التي يلبسها.

إن الموضة عبارة عن فن وثقافة يعكسان ذوق الإنسان واختياراته، لكن من الممكن أن يتحول الشغف بالموضة إلى هوس يجعل الإنسان يقبل على شراء الماركات الغالية الثمن دون تفكير وتمييز بين الشغف والبذخ المبالغ فيه، فينفق أغلب دخله عليها ومن الممكن أن يغرق في الديون نتيجة لذلك، وهنا يتحول الأمر إلى هوس وبالتالي مرض.

«نحن مستهلكون. نحن منتجات ثانوية لهوس أسلوب الحياة»...

براد بيت

