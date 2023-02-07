المرزوق: 357.7 مليون دينار صافي أرباح «بيتك» لـ 2022

مال وأعمال

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حمد المرزوق، ان «بيتك» حقق صافي ارباح للمساهمين لعام 2022، بلغت 357.7 مليون دينار، بنسبة نمو 47.0% مقارنة بالعام السابق 2021، وقد ساهم البنك الأهلي المتحد – البحرين في تلك الأرباح بمبلغ 62.5 مليون دينار و بنسبة مساهمة 17.5% وهي تمثل نتائج مجموعة البنك الأهلي المتحد عن الفترة من تاريخ الأستحواذ في 2 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالي 2022، وذلك ضمن اطار نجاح استكمال صفقة استحواذ «بيتك» على 100% من أسهم البنك الاهلي المتحد البحريني، وإدراج وبدء تداول أسهمه في بورصة البحرين في تاريخ 6 اكتوبر 2022. وأوضح المرزوق ان فترة الربع الأخير من 2022 شهدت نموا قياسيا وتاريخيا في أرباح مساهمي «بيتك» بلغت نسبته 101.7% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، وذلك نتيجة تضمين أرباح مجموعة البنك الاهلي المتحد البحريني، كما ارتفعت ربحية السهم في الربع الرابع من 7.74 فلوس الى 10.70 فلوس بزيادة بلغت 38.2%. وبلغت ربحية السهم 33.58 فلسا لعام 2022 مقارنة بـ 25.99 فلسا عن العام السابق 2021، وبنسبة زيادة 29.2%. وبلغ صافي إيرادات التمويل 800.5 مليون دينار لعام 2022، بنسبة نمو بلغت 36.7% مقارنة بالعام السابق 2021. وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل ليصل الى 1,072 مليون دينار لعام 2022 بنسبة نمو بلغت 32.2 % مقارنة بالعام السابق 2021. وبلغ صافي إيرادات التشغيل 723.3 مليون دينار كويتي لعام 2022، بنسبة نمو بلغت 43.8% مقارنة بالعام السابق 2021. وبلغ رصيد اجمالي الموجودات 37.0 مليار دينار في عام 2022، بزيادة قدرها 15.2 مليار دينار، وبنسبة نمو 69.7% عن العام السابق 2021. وارتفع رصيد مديني التمويل لعام 2022 ليصل الى 18.8 مليار دينار، بزيادة قدرها 7.5 مليارات دينار، وبنسبة زيادة 65.9% مقارنة بالعام السابق 2021. وزادت حسابات المودعين لتبلغ 22.5 مليار دينار، بزيادة قدرها 6.6 مليارات دينار، وبنسبة نمو 41.7% عن العام السابق 2021. وبلغت حقوق المساهمين 5.4 مليارات دينار لعام 2022، وبنسبة نمو 177.4% عن العام السابق 2021. وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.66% متخطيا الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهو ما يؤكد متانة المركز المالي لـ «بيتك». وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 15% وأسهم منحة بنسبة 10%، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. أضاف المرزوق أن «بيتك» نجح في 2022 بمواصلة نهجه المستدام في تحقيق الارباح والنمو في جميع المؤشرات المالية الأساسية، منوّها بتحقيق معدلات ايجابية فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين، وتحسين مؤشرات جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون من المخصصات، كما نجح «بيتك» في الحفاظ على معدلات جيدة للتكلفة الى الايراد، ما يؤكد مرونة نموذج الأعمال ونجاح استراتيجيته وخططه. وأوضح المرزوق ان «بيتك» يتمتع بنسب سيولة كبيرة وقاعدة رأسمالية متينة تدعم نمو أعماله، منوّها بالأداء التشغيلي القوي الذي نتج عنه تسجيل نمو في الايرادات التشغيلية وفي الأرباح وفي المحفظة التمويلية وفي ودائع العملاء.

وقال ان عام 2022 شهد اكتمال صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، ونجاح مشروع استراتيجي واعد، ما يمثل مرحلة تاريخية ومحورية في مسيرة «بيتك»، ليجعل الاستحواذ من «بيتك» أكبر بنك في الكويت، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، وترتفع قيمته السوقية حاليا الى اكثر من 11 مليار دينار.

ابتكارات التكنولوجيا المالية

ولفت المرزوق الى ان «بيتك» يواصل تميزه في توفير حلول مالية ضمن أعلى معايير الجودة، مع المضي قدما في تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المعاملات المصرفية وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا بما يعزز مكانة «بيتك» الرائدة، وينقل تجربة العميل الى مستويات جديدة. وأضاف ان «بيتك» هو أول بنك في الكويت يطبق تقنية الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية، وأوّل بنك يقدم خدمة طلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الرقمي عبر تطبيق KFHonline، ومن أوائل المنضمين الى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، ومن أوائل البنوك التي أطلقت خدمة Apple Pay للعملاء، وانفرد بطرح باقة متنوعة من الحلول المصرفية الرقمية، وتعاوَن مع شركات رائدة لتطبيق تكنولوجيا أتمتة العمليات الروبوتية، الى جانب العديد من المبادرات الرقمية المختلفة.

وأكد المرزوق أن «بيتك» يواصل جهوده في تقديم الخدمات المصرفية للشركات، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الاعمال والشباب باعتبارهم أحد عناصر الاستدامة ومن أبرز محاور استراتيجية «بيتك» خلال الفترة المقبلة، وكذلك ضمن اطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية. وأعرب المرزوق عن فخره بأن «بيتك» يتميز بسجل حافل في المبادرات المجتمعية، حيث قدم مساهمات متنوعة، من ابرزها توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت لتصميم وإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، تشمل تطوير السوق بتكلفة تقديرية حوالي 8 ملايين دينار. وأطلق «بيتك» مبادرة سداد مديونيات الغارمين المتعثرين بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون دينار كويتي يستفيد منه نحو عشرة آلاف مدين متعثر. وساهم بدعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مبادراتها الاجتماعية والاغاثية داخل الكويت وخارجها، بقيمة اجمالية بلغت خلال عام 2022 حوالي 4.5 ملايين دينار كويتي.

تعظيم الربحية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف- عبدالوهاب عيسى الرشود ان تحقيق «بيتك» معدلات نمو في المؤشرات المالية الرئيسية يؤكد قوة الاداء والمتانة المالية ويعبر عن الاداء المتوازن والنمو المستدام في جميع بنود الميزانية الرئيسية. وأضاف ان «بيتك» مستمر في جهود تعظيم الربحية والعائد على حقوق المساهمين وتحسين جودة الاصول، مع التأكيد على تعزيز التناغم بين بنوك ووحدات المجموعة في تركيا والبحرين وماليزيا وألمانيا السعودية، مع ترتيب الدخول إلى بلدان وأسواق جديدة مثل بريطانيا ومصر في ظل نجاح استكمال استحواذ «بيتك» على 100% من أسهم البنك الاهلي المتحد البحريني، الامر الذي يسهم في توسيع نطاق القدرة على التنافس، وتعظيم عوائد المساهمين والعملاء. واضاف الرشود: «واصلت مجموعة الخزانة أنشطتها الاستثمارية في سوق رأس المال الأولي والثانوي، وتجاوزت تداولتها في سوق الصكوك 13 مليار دولار أميركي خلال العام، كما حافظت مجموعة الخزانة على مكانتها الرائدة في صناعة السوق الاولي للمؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM). وحصلت على المركز الاول كمتداول رئيسي للمرة السادسة والمركز الاول كمتداول ثانوي للعام الثاني على التوالي من بين العديد من البنوك الدولية والإقليمية». وذكر الرشود أن «بيتك» حصد 23 جائزة مصرفية مرموقة من جهات عالمية، من ابرزها جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لسنة 2022 من مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية، مبينا ان الجوائز جاءت تقديرا للانجازات المتميزة التي يحققها «بيتك» في مختلف المجالات، بالاضافة الى تميز منتجاته وخدماته المبتكرة وتوجهاته الرقمية ومكانته الرائدة وموثوقيته ومتانة مركزه المالي وقوة علامته التجارية.

