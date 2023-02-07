أمين مجلس التعاون بحث تعزيز العلاقات مع هونغ كونغ

مال وأعمال

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والرئيس التنفيذي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية لي جياتشاو امس (الاثنين) سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وقالت امانة مجلس التعاون في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال البديوي لجياتشاو في مقر الأمانة العامة بالرياض.وذكرت انه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون وهونغ كونغ.من جهته هنأ جياتشاو البديوي بمناسبة توليه مهام عمله أمينا عاما لمجلس التعاون متمنيا له التوفيق والنجاح.

