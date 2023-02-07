10.37 ملايين دينار صافي أرباح «التسهيلات» في 2022

مال وأعمال

أعلنت شركة التسهيلات التجارية عن نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 حيث حققت صافي أرباح 10.37 ملايين دينار وبلغت ربحية السهم 20 فلساً.

وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بأن يتم توزيع 16% أرباحاً نقدية للمساهمين بواقع 16 فلساً للسهم عن العام 2022.

وبلغت إجمالي الإيرادات التشغيلية 13.27 مليون دينار ، كما بلغت إجمالي حقوق المساهمين 161.1 مليون دينار ، وبلغ مجموع أصول الشركة 286.02 مليون دينار.

وفي اطار تعقيبه على النتائج المالية للشركة عن عام 2022 ذكر عبدالله الحميضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أن الشركة استطاعت أن تحقق نتائج جيدة على الرغم من التحديات بفضل من الله وجهود العاملين فيها وقد كان للحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة دور كبير في المحافظة علي إيرادات التسهيلات الائتمانية، حيث نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الشركات أو الأفراد وذلك بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي لتمنح عملائها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.

وفي نهاية تعقيبه وجه الحميضي الشكر لجميع عملاء الشركة ولكل من ساهم معها في إنجاز أغراضها من الجهات الرسمية والبنوك والمؤسسات المالية والتجارية، كما وجه تقديره وامتنانه لإدارة الشركة وموظفيها على الجهد الذي بذلوه لتحقيق تلك النتائج.

شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 45 عاماً. وقد ترسّخت مكانتها في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات. وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسياً في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.

