«يو اتش واي بيلازر» نظمت ورشة عمل في تطبيق المعيار 17 لعقود التأمين

مال وأعمال

عقد مكتب «يو اتش واي بيلازر» لتدقيق الحسابات ورشة عمل حول مراحل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين»والتحديات لتطبيق هذا المعيار، على مدى يومين في فندق ومنتجع جميرا بحضور أعضاء من وحدة تنظيم التأمين وعدد كبير من الرؤساء التنفيذيين والمديرين في شركات التأمين العاملة في دولة الكويت.

وتم تنفيذ ورشة العمل من خلال خبراء من مكتب يو اتش واي، الذين لديهم طرق متميزة لتطبيق هذا المعيار، وقاموا بتنظيم دورات وورش عمل عدة حول كيفية تطبيق هذا المعيار لقطاع التأمين في كل من لبنان والاردن ومصر وكذلك دورات وورش عمل خاصة لكل من الهيئات الرقابية على هذا القطاع في الكثير من البلدان العربية، وسلط الخبراء خلال ورشة العمل الضوء على أهم التحديات التي ستواجه شركات التأمين في تطبيق هذا المعيار، وذلك من خلال طرح أمثله عملية ومشاركة الحضور في طرق حل هذه الأمثلة.

وفي هذا السياق أكد وائل عرفة الشريك التنفيذي في مكتب يو اتش واي بيلارز لتدقيق الحسابات على أهمية أن تقوم جميع شركات التأمين بالبدء في مراحل تطبيق هذا المعيار في أسرع وقت لاسيما وأن المهلة النهائية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية لتطبيق المعيار قد انتهت بالفعل في الأول من يناير 2023 بعد ما تم تأجيله من يناير 2021 لإتاحة الفرصة لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها مع متطلبات المعيار .

وأشار إلى أهمية ألا يقتصر تطبيق المعيار على مجرد الاستعانة بمكاتب استشارية للمساعدة في تحويل أرقام البيانات المالية من المعيار 4 إلى المعيار 17، مشددا على ضرورة أن تشارك جميع الإدارات في شركات التأمين للمساعدة في تطبيق هذا المعيار من المنظور المحاسبي والمنظور الاكتواري والحلول التكنولوجية لارتباط العناصر الثلاثة معا عند تطبيق المعيار.

وأضاف عرفه أنه من خلال التعاون المشترك مع مكتب يواتش واي لبنان تم تشكيل فريق عمل مؤلف من خمسة عشر مهنياً متخصصاً في تطبيق متطلبات هذا المعيار على مستوى التقارير المالية وخمسة مهنيين متخصصين في تطبيق هذا المعيار على مستوى علم الاكتواري، منوها بأن هذا الفريق يمتلك الخبرة العلمية والعملية من خلال المشاركة في تطبيق هذا المعيار كاستشاري في ثلاثين (30) شركة تأمين وإعادة التأمين ينتشر نشاطها في العالم العربي.

والجدير بالذكر بأن مكتب يو اتش واي بيلارز لتدقيق الحسابات هو عضو مستقل في شبكة يو اتش واي العالمية والتي تأسست عام 1986 وتمارس نشاطها في أكثر من 330 مركز أعمال رئيسياً في 102 بلد مع أكثر من 7100 مهني وموظف، وهي شبكة مترابطة من الشركات المستقلة حول العالم وتقدم خدمات تدقيق الحسابات والمحاسبة والضرائب والاستشارات حول العالم، كما أنها شبكه مسجلة في لندن وتعتمد برامج الرقابة النوعية على الأداء المهني على كافة مكاتبها الأعضاء، كما أنها عضو في منتدى شركات التدقيق الدولية (Forum of Firms) اسوةً بما هو معتمد من قبل شركات التدقيق الدولية الأربع الكبرى (The Big 4) والتي هي أيضاً عضو في هذا المنتدى.

