«بوبيان» حصل على ISO 9001 -2015 لإدارة الجودة العالمية

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان حصوله على شهادة الآيزو ISO 9001-2015 لنظام إدارة الجودة العالمية عقب اجتياز جميع مراحل التقييم بنجاح وذلك ضمن مساعيه المتواصلة لتقديم أعلى مستويات الخدمة المميزة تفوق توقعات العملاء في قطاع الأعمال.

وبهذه المناسبة قال مساعد المدير العام لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان «نفتخر بتحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد التزامنا في بنك بوبيان تطبيق رؤيتنا المستهدفة إلى تحقيق أفضل الممارسات العالمية لنظام إدارة الجودة وفق المعايير الدولية الامر الذي رفع سقف التحديات أمامنا لتقديم مستويات مميزة من الخدمة تفوق توقعات العملاء».

وأوضح الحسينان ان حصولنا على شهادة الآيزو يأتي بالتزامن مع شدة التنافسية في قطاع الاعمال المصرفية قد زاد من قدراتنا التنافسية والتشجيع على مواصلة تحقيق المتميز في جميع منتجاتنا وخدماتنا تلبيةً لاحتياجات عملائنا.

وأضاف ان التزامنا تطبيق القيم الخمس الاساسية التي يضعها البنك على رأس اولوياته ساعدنا كثيراً في تكوين شخصية بوبيان المتميزة بين مختلف قطاعات الاعمال ومنها التركيز على العملاء، التركيز على الموظفين، العمل الجماعي، الشفافية، والابتكار .

وأكد ان منحنا شهادة الآيزو انما يُعد اعترافاً دولياً لمطابقة لمعايير الجودة من جهة معترف بها دولياً ومؤشراً واضحاً لنجاح استراتيجية البنك الممنهجة لتطبيق ومتابعة أفضل المعايير الدولية لإدارة الجودة منوهاً ان هذا النجاح يرجع إلى احترافية إدارة بوبيان وفريق العمل المتكامل.

وأشار إلى ان تطبيق بوبيان لنظام إدارة الجودة طبقاً للمواصفات الدولية ISO 9001-2015 سيسهم في تطوير الأداء بما يضمن الحصول علي أقصي درجة من مستويات رضاء العملاء واتباع منهجيات العمل لتحقيق أعلى مستويات التميز بجانب تحديد الأهداف والتخطيط لتنفيذها وقياس أداء العمليات الرئيسية وتحسينها، بالإضافة إلى زيادة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لمختلف شرائح العملاء.

معايير منح الشهادة

من ناحية اخرى نوه الحسينان ان إتقان العمل وإتقان الخدمة وتقديمها إلى العميل بصورة مكتملة ومميزة تتناسب مع متطلباته تعتبر هي الركيزة الأساسية لبنك بوبيان لاسيما مع ما حققه خلال الأعوام الأخيرة إنجازات على مختلف قطاعات العمل المصرفي وما يصبو إليه من تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة.

من الجدير بالذكر أن مجموعة شهادات الآيزو 9000 هي الأكثر شهرة على نطاق واسع عالمياً كمعياراً يخدم العديد من الصناعات والمؤسسات المختلفة ودليل إرشادي لجودة المنتجات والخدمات والإدارة ما يضفي على المؤسسة الطابع الدولي على أنها متوافقة مع معايير الآيزو 9000 الخاصة بالصناعة التي تعمل فيها.

