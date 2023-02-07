«KIB»:11 فائزاً في السحب الأول لـ «الدروازة» الجديد

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء العملاء الفائزين في السحب الشهري الأول لحساب «الدروازة» الجديد، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر يناير، حيث تم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربح فواز ابراهيم سالم العبيدلى مبلغ 10000 د.ك، بالإضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم مبلغ 1000 د.ك، وهم:

طلال مبارك سعود الحجرف، ونواف بريك سليمان العتيبي، وياسر عبدالرحمن صالح العتيبي، وسعد صالح زايد العجمى، وراشد كامل سويلم الظفيري، وحمد مهدي علي العجمي، وبدر حسن بدر الحجرف، وعبد الستار عبد المجيد عبد المجيد، وعلي حسين حسن محمد، ومطرة سهل سمير.

وفي كلمة من مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي، قال: «يسرنا أن نتوجه بخالص التهنئة لعملاء حساب الدروازة المميّزين، الذي حالفهم الحظ ليكونوا أول الرابحين فيه منذ انطلاقه، متمنيين لكل من يملك حساب للدروازة في KIB حظ أسعد في السحوبات الشهرية القادمة، فلعل ما نطمح إليه هو إرضاء عملائنا وكسب ثقتهم، من خلال إطلاق منتجات مصرفية متميّزة تلبي احتياجاتهم، بمزايا فريدة من نوعها وتمنحهم القيمة المضافة التي تلاقي تطلعاتهم، وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر والاستفادة من الادوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء».

منوهاً بأن حساب «الدروازة» وهو أحدث حساب توفير مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، طرحه KIB ضمن منتجاته المصرفية للأفراد، وهو الأقوى من نوعه لتميّزه بتوزيع عائد سنوي كل شهر بنسبة متوقعة لغاية 2%، والتي يحصل العميل عليها لأول ثلاثة شهور من فتح الحساب، ومن ثم يحصل على 1% بعد ذلك، علماً بأن العوائد متوقعة تودع تلقائياً في حساب العميل خلال أول يوم من بداية كل شهر.

وأضاف أن «الدروازة» هو أيضاً حساب للسحوبات، متوجاً 11 رابحاً كل شهر بجوائز قيمتها الإجمالية تصل إلى 20,000 د.ك، وجائزة كبرى في نهاية العام بقيمة 100000 د.ك، إذ يتطلب للتأهل للسحب الشهري وجود مبلغ 100 د.ك في الحساب، بحيث يتم احتساب فرصة واحدة للدخول في السحب الشهري مقابل كل 1 د.ك يظل في الحساب طوال شهر كامل، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهر السابق للسحب، بينما يتم احتساب فرصة واحدة للمشاركة في السحب الكبير مقابل كل 1 د.ك يظل شهرين كاملين، وذلك حسب الرصيد الأدنى لشهرين السابقين للسحب، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب.

كما أشار توفيقي إلى توافق منتج حساب «الدروازة» الجديد من KIB مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتماده من قبل الهيئة الشرعية لبنك الكويت الدولي (KIB)، كما أنه صمم بمجموعة من المزايا الحصرية، أهمها سهولة فتحه، فهو لا يشترط تحويل الراتب، ويمكن لأي عميل فتح حساب للدروازة عن بعد دون الحاجة لزيارة الفرع، عن طريق استخدام منصة «KIB أونلاين» على الموقع الإلكتروني، أو تطبيق «KIB موبايل» على الهواتف الذكية.

ومن بين العديد من المزايا الأخرى التي يقدمها حساب الدروازة لعميله، إصدار بطاقة سحب آلي على الفور عند فتح الحساب، والتي تسمح بسحب نقدي من أجهزة الصرف الآلي لغاية 2000 د.ك يومياً، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمانية مقابل ضمان مالي على هذا الحساب، علماً بأن الحد الأدنى لفتح الحساب والمشاركة في السحوبات هي 100 د.ك ولا يمكن للعميل سحب هذا المبلغ إلا عند إغلاق الحساب.

