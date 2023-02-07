«الوطني» افتتح فرعه الجديد في الصدِّيق

مال وأعمال

افتتح بنك الكويت الوطني فرعه الجديد في منطقة الصديق، وسط جهود البنك لتعزيز موقعه الريادي في السوق المحلي من خلال شبكته المصرفية الكبرى على مستوى الكويت من حيث عدد الفروع ونطاق انتشارها.

وحضر افتتاح الفرع الجديد، محافظ حولي والعاصمة بالإنابة، علي الأصفر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد العثمان وعدد من قيادات مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني.

ويبرهن افتتاح فرع الوطني الجديد في منطقة الصديق على استراتيجية البنك بأن يكون الأقرب لعملائه وحرصه على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم وضمان حصولهم على تجربة مصرفية استثنائية وشاملة في مناطق الكويت كافة.

وبهذه المناسبة قال مساعد مدير عام ومدير إدارة الفروع المحلية في بنك الكويت الوطني، علي الملا: «يحرص بنك الكويت الوطني دائمًا على توفير الخدمات المتميزة كافة لعملائه، وذلك بفضل شبكة الفروع وأجهزة السحب الآلي والصراف التفاعلي المنتشرة بكافة أرجاء الكويت التي تتكامل مع القنوات الرقمية المتنوعة والأكثر تطوراً بما يجعل الوطني دائماً الأقرب لعملائه».

وأضاف الملا: «نعمل باستمرار على إثراء التجربة المصرفية لعملائنا بابتكار حلول مصرفية وإطلاق خدمات تجعل إتمام المعاملات كافة أكثر سرعة وسهولة توفيراً للوقت والجهد وبما يضمن حصولهم على تجربة مصرفية فريدة ويعكس ريادة الوطني وإمكاناته الهائلة».

وأكد الملا أن استراتيجية الوطني تركز على تلبية احتياجات عملائه اعتماداً على التواصل الدائم مع شرائحهم كافة والتعرف على احتياجاتهم بالتفصيل من خلال قنوات إلكترونية متعددة وأساليب تحليلية متطورة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وتضاهي فروع «الوطني» الجديدة المستويات العالمية، وتعكس التغييرات الهائلة التي يدخلها البنك على الفروع التقليدية، بداية من التصميم والخدمات التفاعلية والحلول المصرفية المتطورة التي يقدّمها الفرع، والتي تتماشى مع التطورات المصرفية المتسارعة، كما تعكس التغيرات الموجودة بالفروع الجديدة تطلعات العملاء الذين يتواصل معهم البنك ويقف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويحرص على أن يلمسوها أثناء زيارتهم.

ويمتد انتشار بنك الكويت الوطني من خلال 67 فرعاً على مستوى الكويت، بالإضافة إلى ما يتميز به البنك من امتلاكه لأضخم شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة للبنك على مستوى الكويت، بنحو 450 جهاز سحب وإيداع نقدي داخل وخارج الفروع.

