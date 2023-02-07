نواف الصباح: «البترول» تدرس إنشاء ذراع تجارية

مال وأعمال

كشف الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، أن الكويت تهدف للوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035 وتدرس إنشاء ذراع تجارية لتتبع بذلك مؤسسة البترول الكويتية المنافسين الإقليميين مثل «أرامكو» السعودية و«قطر للطاقة» و«أدنوك» الإماراتية، إذ بدأت تلك الشركات العمل على تسريع خطواتها لشراء وبيع منتجات الطاقة على مدار السنوات القليلة الماضية.

وقال الشيخ نواف سعود الصباح في تصريحات لتلفزيون بلومبيرغ في بنغالور بالهند خلال منتدى أسبوع الطاقة الهندي إن المجموعة تخطط لضخ نفقات رأسمالية بنحو 80 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في ضمان أن تصل الطاقة الإنتاجية اليومية للكويت، البالغة الآن نحو 2.9 مليون برميل، إلى 3 ملايين «في القريب العاجل».

وقال الشيخ نواف: «نقوم بشكل أساسي بجلب كميات كبيرة من المقطرات وزيت وقود الديزل إلى تلك الأسواق، وتحديداً في أوروبا، لسد فجوات الإمداد التي نتوقعها».

واشار الى تصاعد استهلاك النفط في الصين بقوة بعد انتهاء الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا، لافتا الى ان «هناك طلباً مكبوتاً متراكماً بسبب الوباء.. الآن، ومع إعادة فتح الاقتصاد، نتوقع أن تكون زيادة الطلب مستدامة، ولن تكون مؤقتة».

يراقب تجار الطاقة عن كثب إعادة فتح اقتصاد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، ويعتبرون وتيرة تعافيها، أكبر عامل منفرد سيحدد تحركات الأسعار هذا العام.

تعليقات الشيخ نواف تُعدّ أكثر تفاؤلاً مقارنة بتلك التي أدلى بها في أوائل ديسمبر، حين قال لـ«بلومبيرغ» إنه «قلق حقاً» بشأن الطلب على النفط وأن عملاء الكويت في آسيا كانوا مترددين في زيادة الواردات لهذا العام. انخفض مزيج برنت بنحو 7% منذ نهاية ديسمبر إلى ما يزيد قليلاً عن 80 دولاراً للبرميل، ويرجع ذلك في الأساس إلى أن البيانات الصادرة من الصين تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي مايزال غير مكتمل. ومع ذلك، يرى المحللون بمجموعة «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» أن النفط سيتخطى 100 دولار في النصف الثاني من العام. الكويت هي رابع أكبر منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتُصدّر نحو مليوني برميل يومياً، أو 2% من الإمدادات العالمية، وتعد الصين أكبر مشتر لخامها. الكويت تهدف إلى زيادة صادراتها من المنتجات المكررة، بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات، إلى أوروبا هذا العام. وستساعد هذه الكميات الزائدة القارة في التعامل مع أي نقص ينشأ عن الحظر الذي تم تطبيقه يوم الأحد على جميع أنواع الوقود الروسي المكرر تقريباً، في إطار استراتيجية معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

من المتوقع أن يأتي كثير من التدفقات الإضافية من مصفاة الزور الكويتية الضخمة، البالغة قدرتها 615 ألف برميل يومياً. بدأ الإنتاج بالفعل من أحد الخطوط الثلاثة للمصفاة. وكشف الرئيس التنفيذي أن الخط الثاني سيبدأ في إنتاج الوقود خلال الأسابيع المقبلة، على أن يبدأ الأخير في الربع الثاني. جاءت تلك التصريحات أثناء حديث الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة البترول الكويتية» في منتدى أسبوع الطاقة الهندي، وهو جزء من رئاسة البلاد لمجموعة العشرين.

