الغيص: دور «أوبك+» يجب أن يحظى بالتقدير الواجب

مال وأعمال

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أمس، إن القرار الجماعي بخفض إنتاج النفط في أكتوبر كان خطوة صحيحة، وأضاف أن الفضل يجب أن يُنسب إلى تحالف «أوبك+» الذي قام بدور بناء في دعم استقرار السوق العالمية.

واضاف الغيص لـ«رويترز» على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة في الهند، «يجب الاعتراف بدورنا البناء والإيجابي في دعم استقرار السوق العالمية بما يتضمن تذكير أنفسنا بأن مجموعة العشرين والدول المستهلكة الكبرى أشادت بنا لتحركاتنا التاريخية التي اتخذناها منذ 2020».

وأضاف «عقدنا اجتماعا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الأول من فبراير وراجعنا كل شيء بصورة شاملة من وجهة نظر فنية بحتة وخلصنا إلى نتيجة مفادها أن القرار الذي تم اتخاذه بشكل جماعي في أكتوبر كان القرار الصحيح».

وأوضح الغيص «نراقب في (أوبك+) على الدوام وعن كثب السوق بما في ذلك وضع الطلب وهو يتطور بعد فتح الأنشطة في الصين... نعتقد أن هناك ثقة كبيرة في (أوبك+) وقراراتها إذ أثبتنا مرارا استعدادنا للتحرك بشكل فوري والاستجابة للطبيعة الديناميكية للسوق».

