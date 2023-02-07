الرضوان: «البترولية المستقلة» حققت إنجازات قوية خلال 2022 رغم التحديات

مال وأعمال

قال رئيــس مجلس إدارة شركة المجموعة البترولية المستقلة علي محمد الرضوان إن عام 2022 تميز وعلى نحو غير متوقع بحرب مفاجئة بين روسيا وأوكرانيا أثرت بشكل مباشر على إمدادات الطاقة والغذاء، وواجهت أسواق النفط تحديات صعبة بسبب العقوبات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والمخاوف بشأن الاختلال في إمدادات الطاقة، كما وأثر التضخم الاقتصادي على الأسواق العالمية. ومع استمرار الحرب أصبح التوقع بتوجه الاقتصاد العالمي مهمة صعبة.

واضاف الرضوان خلال عرض التقرير السنوي السادس والأربعين والبيانات المالية المجمعة لمساهمي المجموعة لعام 2022، أنه ومع كل هذا؛ كان عام 2022 عاماً قوياً آخراً للمجموعة، حيث حققت المجموعة إيرادات قوية، حيث تكشفت أرقام الأداء خلال عام 2022 عن صافي ربح قدره 7.656 ملايين دينار كويتي يعادل 42.35 فلساً لكل سهم. أي أن الربح ازداد بحوالي 6.42% عن عام 2021. وتابع «تقلبت أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية بشكل مستمر خلال عام 2022 بسبب الحرب المستمرة ما تسبب في قيود على عمليات التمويل والتسويق، وعلى الرغم من هذه التقلبات استطاعت المجموعة في المضي بنجاح من خلال التوجيه والإرشاد الصائبين من إدارة المجموعة». وأشكر كل من ساهم في الأداء القوي للمجموعة من مساهمين وموظفين وإلى جميع القطاعات المرتبطة بالمجموعة. وقال الرضوان «حافظ مجلس الإدارة على انتهاج السياسات واللوائح التي تحكم حوكمة الشركة، ويسلط تقرير حوكمة الشركات المرفق الضوء على إنجازات المجموعة خلال عام 2022».

التسويق

استطاعت المجموعة تسويق حوالي 4.86 ملايين طن من المنتجات البترولية في عام 2022 مقارنة بـ 5.35 ملايين طن في عام 2021. على الرغم من ظروف الاسواق الغير مواتية والمنافسة القوية.

الأنشطة التجارية في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر

سجلت المبيعات في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر كمية تقترب من مليون طن، تمثل هذه الكمية حوالي 17.20% من إجمالي حجم المبيعات ممثلة أعلى حجم في المبيعات.

الأنشطة التجارية في شرق أفريقيا

احتلت منطقة شرق إفريقيا المرتبة الأولى في المبيعات حيث قامت المجموعة بتسويق إلى ما أكثر من مليوني طن من المنتجات البترولية إلى شرق إفريقيا. تمثل هذه الكمية حوالي 46% من إجمالي حجم المبيعات. الأنشطة التجارية في منطقة البحر الأبيض المتوسط احتلت منطقة البحر الأبيض المتوسط المرتبة الثانية في المبيعات حيث تم تسويق حوالي 1.7 مليون طن من المنتجات. شكلت حوالي 36% من إجمالي حجم المبيعات.

تخزين المنتجات البترولية

واصلت شركة المجموعة البترولية المستقلة الاستفادة من قدراتها التخزينية في دول موزامبيق والمغرب لتعزيز أنشطتها التسويقية، حيث بلغ الحجم الإجمالي للمنتجات المخزنة من قبل المجموعة حوالي 1.5 مليون متر مكعب في عام 2022 كما تم استخدام السعات التخزينية للمجموعة في مواقع أخرى من قبل عملاء آخرين بعقود مستمرة للعام المقبل.

الشحن

وفر عام 2022 لأصحاب الناقلات زيادة في عوائد تأجير الناقلات لفترة طويلة (الـ TCE) لم نشهده منذ عام 2008، وهذه المرة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وأدى السوق المتقلب والتوترات الجيوسياسية والتغيرات في حركة التجارة وفتح حركات التقلبات في أسعار المنتجات في مناطق وأزمان مختلفة (ARB)

والحاجة إلى المنتجات في المناطق التي كانت مصدرها من روسيا وسهولة قيود كورونا (COVID)، كلها عوامل ساهمت في تقلبات كبيرة في أسعار ناقلات المنتجات النفطية خلال هذا العام. قام اسطول المجموعة بالمساهمة في 30% من إجمالي عمليات التحميل للمجموعة.

إدارة المخاطر

واصل فريق إدارة المخاطر مهامه الأساسية في توفير متطلبات التحوط ودعم جميع الأنشطة التسويقية للمجموعة، وقامت الإدارة بتقديم الدراسات التحليلية والفنية لأسواق النفط العالمية ومن خلال ذلك؛ قامت الإدارة في توفير مدخلات تتعلق بأفضلية الأسعار والبيانات الآجلة وهيكلة السوق وذلك للمساعدة في إعطاء أفضلية في الأوضاع التسويقية للمجموعة. كما وساهمت الإدارة في إعداد التقرير السنوي لميزانية المجموعة لمتابعة الاداء بشكل سنوي. وتعتبر الركيزة الأساسية لعمل الفريق في الحد من المخاطر ومراقبة الأوضاع التسويقية للمجموعة. هذا ويقوم الفريق بضمان اتباع سياسة التحوط والسياسات التسويقية في كل المعاملات التجارية للمجموعة.

تطوير الأعمال والمشاريع

تماشياً مع إستراتيجية المجموعة وسعيها لإيجاد فرص نمو ذات قيمة طويلة الأمد ودعم عمليات التداول في المجموعة، تابعت إدارة تطوير الأعمال والمشاريع إدخال تحسينات على مرافق المحطات الحالية وتطوير مشاريع جديدة في الأسواق الاستراتيجية، كما شاركت إدارة تطوير الأعمال والمشاريع بنشاطات لتطوير الخزانات والخدمات اللوجستية لخطوط الأنابيب المرتبطة بها في ينبع بالمملكة العربية السعودية. إضافة الى ذلك؛ قامت إدارة تطوير الأعمال والمشاريع بمتابعه الأنشطة المتعلقة بتبسيط عمليات تشغيل مرافق المحطات الجديدة في مينائَيْ بيرا وماتولا في موزمبيــق وتطوير مرفق لتعبئــة وتوزيع غاز البترول المسال في ماتــولا – موزمبيق، وتم تشغيل مصنع التعبئة وتوزيع غاز البترول المسال في موزمبيق في مايو 2022 والذي يمتلك قدرة استيعابية لملء 5000 أسطوانة غاز البترول المسال يوميًا. وفي السودان، تدرس إدارة تطوير الأعمال والمشاريع القيمة الأولية لبناء محطة تخزين ومناولة في بورتسودان.

المالية والخزينة

تواصل الإدارة المالية تقديم الدعم الكامل للمجموعة لتلبية متطلبات السيولة المالية لعملياتها الدولية ودعم المشاركة في عطاءات النفط الدولية لتزويد عملاء المجموعة بأسعار تنافسية ومرنة للمنتجات البترولية. وكجزء من استراتيجيتها؛ استمرت الدائرة في تأسيس علاقات مثمرة مع بنوك جديدة محلياً ودولياً للحصول على تمويل إضافي بأسعار تنافسية لتلبية الاحتياجات المالية الحالية والمستقبلية.

الموارد البشرية

اتخذت المجموعة قراراً استراتيجياً لتكون منافساً فعالاً في جلب أكبر عدد ممكن من الشباب الكويتي لتدريبهم وتأهيلهم وبالتالي تحقيق أهداف المجموعة طويلة المدى، وخلال عام 2022 تم تعيين واحد وثلاثين (31) موظفاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 169، وفي نهاية عام 2022 بلغت نسبة العمالة الوطنية الكويتية 19% من إجمالي القوى العاملة.

تكنولوجيا المعلومات

من خلال سعيها المستمر لتحسين كفاءة وإنتاجية العمل، قامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتطوير أنظمة الشبكات وبرامح الحماية والبنية التحتية لأحدث الإصدارات المتوفرة حالياً والمتوافقة مع الأنظمة العاملة لدى المجموعة.

الإدارة القانونية

خلال عام 2022، وفي ظل عدد من التحديات، نجحت الإدارة القانونية في التعاطي الايجابي مع النزاعات والدعاوى، والتي شملت عمل المجموعة في جميع أنحاء العالم. كما اعتمدت الدائرة أفضل الوسائل المتاحة في المجال القانوني، وذلك لتأمين أقصى حدود الحماية القانونية للمجموعة. وقد ساهمت الدائرة القانونية في تزويد جميع دوائر المجموعة بالرأي القانوني السليم.

هذا وقد اعتمد مجلس الإدارة البيانات المالية المدققة المنتهية في 31/12/2022 وقرر التوصية بالتالي:

1- توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثلاثين فلساً لكل سهم)، بمبلغ إجمالي قدره 5?424?000 د.ك (خمس ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، ويستحق هذه الارباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بثمانية أيام عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد يومين عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، مع تفويض مجلس الإدارة في تغيير تلك التواريخ إذا لزم ذلك.

2- صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي وقدره 100 ألف دينار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

