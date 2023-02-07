«الأهلي المتحد» حقق 36.4 مليون دينار أرباحاً صافية

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد (AUBK) عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجل البنك أرباحا صافية لعام 2022 بلغت 36.4 مليون دينار كويتي، مقابل 31.2 مليون دينار عن العام 2021 محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 16.7%.

وارتفع رصيد إجمالي الموجودات ليصل إلى 4.71 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر من العام 2022 كما نمت محفظة التمويل بنسبة 2.1% لتصل إلى 3.41 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر من العام 2022 (3.34 مليارات دينار في 2021)، وكذلك ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 3.24 مليار د.ك. بنسبة ارتفاع قدرها 4.2% عن العام الماضي حيث بلغت آنذاك 3.11 مليارات دينار كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 0.49مليار د.ك. كما في نهاية ديسمبر 2022 مقابل 0.47 مليار دينار في نهاية العام 2021 و بمعدل نمو 4.3%، في حين بلغت ربحية السهم 13.0 فلس للعام 2022 (10.9 فلوس في 2021).

وقد اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد توزيع أرباح نقدية 8% لمساهمي البنك بقيمة 8 فلوس للسهم وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين فى الجمعية العامة السنوية للبنك.

مؤشرات أداء قوية

وفي تعليقه على النتائج، أفاد الدكتور أنور المضف، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد : على الرغم من ما نعيشه اليوم في زمن يصارع فيه العالم حالة مستمرة من عدم اليقين، تزامنا مع صدمات عديدة كالتضخم، والحرب الروسية - الأوكرانية، واضطرابات سلسلة التوريد، والتداعيات الناجمة عن وباء كوفيد19، والعديد من الأزمات الأخرى المؤثرة التي تفاقم بعضها البعض وما تبعها من ارتفاع في أسعار الفائدة، فقد واصل البنك تعزيز مكانته في السوق الكويتي واستطاع الحفاظ على صلابة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق معدلات نمو مقبولة.

وأوضح المضف : أن البنك الأهلي المتحد، حافظ على صلابة نسبة كفاية رأس المال قبل توزيعات الأرباح التي بلغت 18.4% في 31 ديسمبر 2022 متجاوزة المستوى المطلوب من قبل الجهات الرقابية. كما حافظ البنك على نهج متحفظ لإدارة المخاطر، مما ساهم في تحسين جودة الأصول وخفض نسبة التمويل غير المنتظم إلى 1.76% مع نسبة تغطية بلغت 252% مع الضمانات كما في نهاية العام 2022.

أضاف والمضف : كما يعلم الجميع، فإننا في البنك الاهلي المتحد، مستمرون بتأكيد التزامنا الراسخ بتعزيز القيمة لمساهمينا الكرام. ويظهر هذا الالتزام بشكل جلي في نهجنا الرامي إلى تعزيز كفاءة وصلابة مركزنا المالي. فضلا عن جودة إدارة المحفظة الائتمانية للبنك وقد ساهم هذا الأمر، بالإضافة إلى الإدارة القوية للسيولة، في تحقيق نمو مقبول في ربحية البنك، مما أثر بشكل إيجابي على جميع المؤشرات المالية.

وأشار الدكتور المضف إلى استمرار البنك الأهلي المتحد في المضي قدماً بخطىً متسارعة لتحقيق التطور الرقمي الذي يواكب تطلعات عملائه، موضحا أن البنك قد سجل نموا سنويا كبيرا عبر مقاييس رئيسية، وذلك على خلفية تقديم تجارب وخدمات متطورة لعملاء البنك، بالإضافة إلى حملات ترويجية وحملات تسويق رقمية متواصلة للتفاعل مع قاعدتهم المتنامية.

وأكد الدكتور المضف على التزامو القوي بتعزيز تنفيذ إطار عمل الاستدامة والحوكمة البيئية والمجتمعية، من خلال ممارسات تزيد من المردود الإيجابي على البيئة والمجتمع الكويتي كما تنعكس بالإيجاب أيضا على تحقيق هدفنا في التنمية المستدامة.

دور مجتمعي

وأكد الدكتور المضف ان البنك الأهلي المتحد باعتباره أول بنك قام بإطلاق عملياته في الكويت منذ أكثر من 80 عاما، استطاع أن يقوم بدور بارز في العمل المجتمعي، وأثبت على مدار هذه السنوات قدرته على تقديم نموذج يحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي إنجازاته الدائمة على مختلف الأصعدة.

وأضاف : إن البنك الأهلي المتحد قد استمر خلال عام 2022 في إطلاق المباردات المجتمعية الهادفة ورعاية الأنشطة الاجتماعية والخيرية الصحية والتي قدمت مردودا إيجابيا على مختلف شرائح المجتمع.

شكر وتقدير

واختتم الدكتور المضف تعليقه قائلا «أود أن اتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه النتائج وخصوصا مساهمينا الأعزاء لثقتهم المستمرة وموظفينا الذين أظهروا التزاما وتفانيا كبيرا كما أود أن أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر. كما أتوجه بالشكر إلى عملائنا الكرام لولائهم للبنك، مؤكداً على التزام البنك الأهلي المتحد بتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه.

ومن جهتها أفادت جهاد سعود الحميضي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد: لقد حقّق البنك الأهلي نتائج مالية قوية، حيث يسعدنا أن نعلن عن نموّ في الأرباح مدفوع بأداء تشغيلي قوي، واستطاع البنك الأهلي المتحد أن يحافظ على مكانته الفريدة في الكويت من خلال تقديم حلول مالية تمويلية بمعدلات أرباح تنافسية.

وأوضحت الحميضي أن أداء البنك خلال العام جاء متوازناً محققاً معدلات نمو جيدة في كل قطاعات الأعمال ليسجل بذلك عائداً أكثر تميزاً على السهم حيث ارتفع العائد إيجابياً بواقع 19% بعد أن جاء معدل النمو سلبياً في عام 2021 -7% هذا بخلاف أن النمو المتوازن في محفظة التمويل بين قطاعات الأعمال من الشركات، التجزئة والدائرة المصرفية الخاصة وإدارة الثروات يعكس حرص البنك على تحقيق التنوع القياسي في مصادر الدخل وقاعدة المخاطر رغم تدعيم قاعدة المخصصات بنمو قد بلغ 2,8% أعلى مقارنة بمخصصات عام 2021.

وأضافت الحميضي أن مرونة نموذج أعمال البنك وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف وما يحظى به من مكانة فريدة بين عملائه ومساهميه بفضل تاريخه العريق وقدرته الفائقة على الاستمرار وتخطي الصعاب كان لها الفضل الاكبر في ما يحققه البنك من نمو مستدام.

تجربة مصرفية رائدة

وأكدت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد يواصل خطواته المتسارعة لتقديم تجربة مصرفية رقمية تواكب التسارع الرقمي في كافة الخدمات المصرفية والتمويلية، وذلك بهدف مواكبة تطلعات عملائنا الكرام وتقديم تجربة مصرفية مميزة تتضمن خدمات ومنتجات مالية سهلة وآمنة، مع التركيز على تسريع وتيرة ابتكار حلول مصرفية رقمية لمواكبة المستقبل.

وفي هذا الإطار أوضحت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد قد أطلق خلال العام 2022 عددا من الخدمات المصرفية الرقمية والتي تعد بمثابة إضافة أبعاد مصرفية جديدة، لتحقيق المتطلبات الحالية والمستقبلية للعملاء وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه، فقد شهد العام 2022 إطلاق المزيد من الخدمات المصرفية عبر تطبيق البنك الأهلي المتحد للهواتف الذكية، كذلك قام البنك بإطلاق التطبيق المحدث لنظام المتحد B2B لإدارة النقد للشركات عبر الهواتف الذكية، كما قام البنك بتقديم خدمة«Apple Pay»، وسيلة الدفع ذات المستوى العالي من الأمان والخصوصية.

وأضافت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد مستمر في تطوير وتحسين عمله من خلال بيئة تكنولجيا فائقة الجودة لمقابلة تطلعات العملاء مع التركيز على مواكبة التطور السريع والمتنامي في مجال الثورة الرقمية وتوافر الأمان وموثوقية المنصات التكنولوجية المقدمة للعملاء والموظفين.

حضور قوي

وأضافت الحميضي : أكد البنك الأهلي المتحد حضوره القوي في القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، من خلال حصوله على 8 جوائز خلال العام 2022، من العديد من الجهات العالمية المرموقة، في قطاعات عديدة من قطاعات العمل المصرفي.

وأعربت الحميضي عن اعتزازها بهذه الجوائز، مؤكدة أنها بمثابة شهادة استحقاق لنيل ثقة الكيانات المالية الدولية المرموقة، ونتاج العمل الجاد الذى قامت به إدارة البنك الأهلي المتحد بهدف تقديم أفضل الحلول المصرفية المتطورة والتي نالت ترحيباً وإقبالاً كبيراً من جانب عملاء البنك الكرام، لكونها تلبي طموحاتهم المصرفية، مما يعكس التزامنا الدائم تجاههم.

وجهة العمل المفضلة

وأضافت الحميضي أن البنك لأهلي المتحد قد واصل في عام 2022 جهوده للحفاظ على مكانته كوجهة العمل المفضلة في القطاع المصرفي الكويتي، وذلك انطلاقا من منهج عمله واستراتيجيته التي تعنى بانتقاء وجذب أفضل العناصر من الكوادر المصرفية ثم متابعة العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال برنامج متكامل للتدريب والتطوير بهدف الارتقاء بمسيرتهم المهنية ليتمكنوا من القيام بدورهم في نهضة القطاع المصرفي الكويتي.

