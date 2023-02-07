دور بارز في دعم مستمر لحملة «لنكن على دراية»

مال وأعمال

أكدت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد قد واصل خلال العام 2022 دعمه للحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف تعزيز الثقافة المالية بين مختلف شرائح المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي.

وأعربت الحميضي عن جزيل الشكر والتقدير لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى على ما يبذلونه من جهود لدعم الجهاز المصرفي، كما خصت بالشكر مجلس إدارة البنك، ومساهميه الكرام كما أعربت عن شكرها لفريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك لتفانيهم وجهودهم الحثيثة في خدمة عملاء البنك بما يليق بالمكانة الفريدة التي يحظي بها البنك الأهلي المتحد.

