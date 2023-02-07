متاعب اقتصادية خلَّفها زلزال تركيا وسورية

مال وأعمال

للهزات الأرضية العنيفة أبعاد أخرى فبخلاف الخسائر البشرية المؤسفة، هناك تداعيات اقتصادية ومادية خطيرة تصاحب الزلازل القوية كالتي ضربت أمس تركيا وسورية.

حيث اعلنت شركة الغاز الحكومية التركية (بوتاس) إن بعض أجزاء شبكة الغاز المحلية تعرضت لأضرار بعد الزلزال. وأوضحت الشركة في بيان أن الأضرار طالت خط «كهرمان مرعش-غازي عنتاب» لنقل الغاز.

وتوقفت إمدادات الغاز إلى مقاطعات غازي عنتاب، وهاتاي، وكهرمان مرعش، وبازارجيك، ونارلي، وبيسني، وجولباشي، ونورداجي، وإصلاحية، وريحانلي. كما تأثر خط «كيليس» للغاز الطبيعي لكن الإمداد مستمر، وفق البيان.

فيما أعلنت وزارة النفط السورية إيقاف مصفاة بانياس النفطية لمدة 48 ساعة لمعالجة أضرار لحقت بها جراء الزلزال.

وتركيا إحدى الوجهات السياحية على مستوى الإقليم والعالم، وعاصمة لصناعة النسيج، وبدأت تحقق خطوات مهمة في الصناعات العسكرية.

وتتسبب الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير المدارية في أضرار جسيمة، ويبدو أنها ضارة بالاقتصاد أكثر من أي قطاعات أخرى.

وبالنسبة للشركات، تدمر الكوارث الطبيعية الأصول الملموسة مثل المباني والمعدات -وكذلك رأس المال البشري- وبالتالي تؤدي إلى تدهور قدرتها الإنتاجية.

قطاع السياحة في تركيا، قد يتأثر خلال فترة قصيرة الأمد لا تتعدى أسابيع قليلة، لحين استعادة الثقة وعودة استقرار الحياة الاقتصادية في عموم البلاد.

وفي الساعة الأولى من فتح سوق الأسهم في بورصة إسطنبول، فقد تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.8%.

وتضررت حركة الملاحة بالموانئ التركية إثر الزلزال، حيث توقف حركة الملاحة في ميناء جيهان التركي، بحسب بيان هيئة الملاحة البحرية.

ووصلت الليرة التركية في التعاملات المبكرة إلى مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار.

فيما تتوقع تقارير اضرار اقتصادية كبيرة في سورية ايضا.

