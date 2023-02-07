«هونغ كونغ» تستهدف جذب «أرامكو» لبورصتها

مال وأعمال

يسعى رئيس هونغ كونغ التنفيذي جون لي، لإقناع شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» ووحداتها التابعة بالنظر في إدراج ثانوي في المركز المالي الآسيوي حيث بدأ أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط، وفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست».

ويبدأ لي حملة لجذب استثمارات جديدة إلى المدينة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من العزلة الوبائية. وسيلتقي مع كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو السعودية ليسلط الضوء على ما يمكن أن تقدمه هونغ كونغ كمركز مالي دولي، وفقاً للتقرير، الذي نقل عن لي قوله إنه سيبذل قصارى جهده لتشجيع منتج النفط على الإدراج في المدينة.

وتصل قيمة أرامكو 2 تريليون دولار، تجنبت الإدراج الدولي وأدرجت أسهمها في العاصمة السعودية الرياض في عام 2019. وبطرح أسهم من الشركة بقيمة 29 مليار دولار، كان هو الإدراج الأكبر في العالم.

