هنادي مهنا تعاقدت على «عصابة عظيمة»

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تعاقدت الفنانة هنادي مهنا على المشاركة في فيلم «عصابة عظيمة» بطولة الفنانة إسعاد يونس. ويواصل المخرج وائل إحسان التحضير للفيلم، ويتم حاليًا كتابة المشاهد الأخيرة في سيناريو العمل استعدادا لبدء تصويره قريبًا.

وفيلم «عصابة عظيمة» من بطولة إسعاد يونس، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، حمدي الميرغني، ومحمد محمود، وغيرهم، والعمل من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان. من ناحية أخرى، تعاقدت هنادي خلال الفترة الماضية على المشاركة في مسلسل «كشف مستعجل»، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، وتجسد خلاله شخصية ممثلة وهي شقيقة محمد عبدالرحمن، والعمل يضم أيضًا مصطفى خاطر وإلهام وجدي، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

