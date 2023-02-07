عبدالله عبدالرسول: الورش المسرحية هي الراصد والباحث عن المواهب

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استضافت وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية المخرج القدير عبدالله عبدالرسول من الكويت للحديث عن تجربة الورش المسرحية للمواهب والهواة وتحدث الكاتب والمخرج والباحث القدير د.سامح مهران من مصر ، حول تجربة أكاديميات المسرح في العالم العربي.

وفي هذا الجانب تحدث المخرج عبدالله عبدالرسول عن محور الورش المسرحية للمواهب والهواة حيث أكد ان الورشة المسرحية نموذجاً وأسلوباً لرؤية متقدمة على مستوى العمل المسرحي، ويصاحب هذه الورش تجارب تحظى بالجدية والاشتغال على عناصر المسرح المختلفة ، فهي معمل تصنيع كوادر مسرحية بشرية، إذ يجتمع عدد من محبي المسرح في كيان يشبه بالمختبر لتوجيه الطاقات الكامنة والمواهب وتحويلها إلى المسار الصحيح، ومن ثم إلى خشبة المسرح لإنتاج تجارب مسرحية.

وأضاف عبدالرسول أن الورشة وسيلة من وسائل المسرح المعاصر والتجديد لتأهيل كوادر مسرحية تعمل بحماس جماعي للاشتغال على كلّ ما له علاقة في المسرح ، وان جدية الشباب الهواة للمشاركة بالورش المسرحية لها أسبابها ، كون الفترة المخصصة للورش محددة ومركز ة على التدريب في احدى عناصر المسرح. وأفاد عبدالرسول أنه كما يعدّ الاشتراك في الورشة المسرحية بالنسبة للكثيرين، خروجاً على المألوف، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مسرحي جماعي، ينتظم في برامج التدريب النظرية والتطبيقية وتقديم المشاريع المسرحية الخاصة بالهواة ، وهذا يجعله يشعر بنشوة تطوير قدراته المسرحية وتحقيق الشغف الذي بداخله.

وأكد أن الورش المسرحية، هي الراصد والباحث عن المواهب، وتعمل على صقلها ومنحها تأشيرة الدخول إلى عالم المسرح، كما أن هذه الورش، ليس بإمكانها منفردة أن تصنع ممثلاً أو مخرجاً أو مؤلفاً ، بل هي تضع قدم الموهوبين على أول الطريق.

