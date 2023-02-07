شيريهان توجه رسالة لـ إسعاد يونس: «حمداً لله على سلامتك يا أغلى الناس»

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حرصت الفنانة شيريهان، على دعم الفنانة إسعاد يونس، بعد تعافيها من الأزمة الصحية التي مرت بها حيث خضعت لعملية جراحية لتغيير مفصل الحوض. ونشرت شيريهان، صورة لـ «إسعاد» عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «حمدا لله على سلامتك يا أجمل وأغلى الناس في قلبي.. ربي يحفظك ويحميكي ويحرسك بعينه التي لا تغفل أبدا ولا تنام». وكانت النجمة إسعاد يونس فاجأت جمهورها في ديسمبر الماضي بأزمتها الصحية، ومن خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نشرت بيانًا تعلن فيه عن خضوعها لعملية تغيير مفصل، حيث جاء نصها: «أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات بأكتوبر، وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي». وخرجت إسعاد يونس لجمهورها بعد غياب استمر أكثر من شهر في أول ظهور لها بعد خضوعها لجراحة لتغيير مفصل الحوض، أكدت خلاله مشاركتها في مسلسل «كامل العدد» كضيفة شرف، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، مشيرةً إلى أنها وافقت على الظهور في المسلسل بسبب حبّها الشديد لطاقم العمل. وعن حالتها الصحية، قالت: «الحمد لله محنة وربّنا قدّرني أعدّيها، المنتج جمال سنان ما أقدرش أرفض له طلب والمخرج خالد الحلفاوي ابني وحبيبي، ودينا الشربيني بموت فيها وشريف سلامة والطاقم كله حبايب العمر، وحبيت أكون معاهم في التجربة كظهور خاص من حبّي ليهم». كما تحدثت عن أزمتها الصحية الأخيرة، بعد سقوطها عن سلّم منزلها وخضوعها لجراحة تغيير كلي لمفصل الحوض الأيمن.

