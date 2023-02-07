أحمد مشاري العدواني.. نشيد الكويت الخالد

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المعلم: عمل بعد تخرجه مدرساً في المدرسة القبلية الابتدائية، وعمل مدرساً في ثانوية الشويخ عام 1954 وتدرج في المناصب حتى عمل وكيلاً لوزارة التربية والتعليم عام 1963، ولم يتوقف عطاؤه عند التدريس فقط ولكن شارك في وضع المناهج والخطط التعليمية وترأس كثيراً من اللجان والمؤتمرات التربوية العربية.

ومن إنجازاته العلمية: تأسيس المعهد الثانوي للموسيقى، والمعهد العالي للموسيقى، ومعهد الدراسات المسرحية، كما ساعد في إنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية.

• المثقف: عمل وكيلاً مساعداً في وزارة الاعلام في عهد الشيخ جابر العلي الصباح، ثم أصبح الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 1973.

من إنجازاته الثقافية.. المشاركة في تحرير مجلة البعثة التي كانت تصدر في القاهرة عام 1947، ثم شارك في تأسيس مجلات «عالم الفكر، وعالم المعرفة، والثقافة العالمية والمسرح العالمي والتي أصبحت الآن إبداعات عالمية»، كما اقترح فكرة معرض الكتاب الدولي، وهو صاحب فكرة تدوين الأحكام والأمثال الشعبية التي قام بتنفيذها زكي الرومي وأحمد بشر الرومي.

• الشاعر الصامت: بالرغم من القوة الشعرية التي امتاز بها أحمد العدواني إلا أنه كان قليل الإنتاج الشعري حتى أنه توقف عن النشر لسنوات طويلة، وتقول الشاعرة سعدية مفرح إنه كان متعففاً حد نسيان موهبته تحت ركام الذاكرة، وذلك كان يمثل تمثيلاً حقيقياً لمرحلة فكرية انعكست على المسار الشعري في الكويت ككل في مرحلتي الستينيات والسبعينيات، حيث لا يوصف الشعراء بالصمت لكنه الشاعر الذي كسر المألوف الصاخب بذلك الصمت الموحي بالكثير من القصائد والأفكار الثقافية.

ورغم قلة أشعاره إلا أنها كانت عميقة ومؤثرة وتحمل رسائل تهكمية عكست كل التحولات التي مرت بها الكويت والمنطقة العربية، وتميزت بالعمق والسخرية من الواقعين المحلي والعربي فكتب عن الدستور الكويتي، يوم الاستقلال، وحروب الجيش الكويتي، والنشيد الوطني ولم يغفل أيضا الجانب العاطفي والرومانسي الذي جعل أشعاره يتغنى بها كبار المطربين العرب والكويتيين، ولم يهتم أبدا بجمع أو نشر شعره ولم ينشر خلال حياته إلا ديوان «أجنحة العاصفة» عام 1990، وبعد وفاته نُشرت له مجموعتان شعريتان بهما «أوشال» و«صور وسوانح» عام 1996.

• الشاعر الغنائي: وكانت للأغنية نصيب كبير وعظيم في شعر العدواني، حيث مرت الأغنية الكويتية بمراحل عدة مهمة ساهمت في انطلاقها وتجاوزها حدود الكويت إلى الوطن العربي كله، وكانت المرحلة الاولى للأغنية الكويتية هي الأهم والرائدة على مستوى الخليج ونجاحها في تخطي العديد من العقبات بفضل جهود الرواد الأوائل ومنهم طبعا أحمد العدواني، ولاسيما أن المطربين سجلوا أغانيهم في الهند وبغداد والقاهرة، وكانوا من قبل يعتمدون على أشعار قديمة، حتى أسهم رواد الشعر الكويتيون في الدور البارز للنهوض بالأغنية الكويتية.

وغنى للعدواني كبار المطربين الكويتيين والخليجيين والعرب فغنى له شادي الخليج، وغريد الشاطئ، وعوض الدوخي وغنت له سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم أغنيتين هما «أرض الجدود، ودارنا يادار» والفنان عبدالحليم حافظ غنى له «بافرحة السمار» وغنت له المطربة نجاة الصغيرة «ياساحل الفنطاس»، كما غنت له المطربة نجاح سلام «أداري والهوى نمام».

• نشيد الكويت الوطني: ويبقى النشيد الوطني أهم ما أنجز العدواني في حياته الشعرية والأدبية لأنه كان السبب الرئيسي في تخليد ذكراه، ويحكي د. خليفة الوقيان قصة النشيد الوطني حيث كان أول نشيد وطني بين عامي 1921 – 1950 من تأليف معلم لغة عربية، ولم يكن رسميا بل نشيدا مدرسيا، وجاءت المطالبات في السبعينات باعتماد نشيد وطني، وقرر مجلس الوزراء عام 1975 اختيار نشيد وطني وأجريت مسابقة ولكن القصائد المشاركة لم تكن على مستوى الطموح، فقررت اللجنة المنوط بها تكليف العدواني بكتابة النص الذي لحنه إبراهيم الصولة ليصبح النشيد الوطني للكويت منذ عام 1978 وحتى يومنا هذا ليخلد ذكرى كاتبه وملحنه بكلماته الخالدة..

«وطني الكويت سلمت للمجد.. وعلى جبينك طالع السعد»

• المسرحي: كان للعدواني اهتمام كبير بالمسرح وكما ذكرنا ساهم في إصدار سلسلة المسرح العالمي ولكن كتب اسمه بأحرف من نور في تاريخ المسرح الكويتي بأنه صاحب أول نص مسرحي يكتب في الكويت بعد أن كانت النصوص المسرحية مقتبسة من روايات وقصص عربية وعالمية فكتب نص «مسرحية مهزلة في مهزلة» عام 1948 وهى مسرحية هزلية من تمثيل صديقه في بعثة الكويت الى مصر رائد المسرح الكويتي حمد الرجيب.

• الأزهري المستنير: كان لتعليمه الديني كبير الأثر عليه حيث بدأ في الكتاتيب وحفظ القرآن الكريم، وابتعث كأحد الطلاب الفائقين لدراسة اللغة العربية في الأزهر الشريف بالقاهرة والتي أحبها كثيرا وعاش فيها عقدا من الزمان تأثر فيها فكريا وأدبيا وظهر ذلك في مقالاته التي نشرت في «مجلة البعثة» والتي كانت بمثابة أم المطبوعات الثقافية ومجمع ألمع العقول الثقافية الكويتية الذين خاضوا مرحلة انتقال الكويت من حياة البداوة والصيد إلى تكوين الدولة الحديثة.

كما انتهت رحلته الشعرية بنزعة صوفية زاهدة بتأثير من بداياته الدينية وتعليمه الأزهري بعد أن تلونت بالحس الرومانسي والاجتماعي والسياسي.

العدواني والإخوان المسلمون

روت السيدة دلال الزبن زوجته انزعاجه الشديد من الصدام بين الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر والإخوان المسلمين، حيث توقع أن يأتي المنتسبون للإخوان إلى العمل في الخليج ومن بينهم مدرسون ومفكرون وسينقلون فكرهم معهم وهو ما حدث بالفعل ليؤكد التاريخ بعد نظره كمفكر تنويري.

دواوينه الشعرية: لم يسع العدواني لجمع أشعاره أثناء حياته، وتروي زوجته أنه كان يقول لها ردا على طلبها الدائم بجمع أشعاره «من يقرأ هذه الأيام».

وكان ديوانه الأول «أجنحة العاصفة» الذي صدر عن دار الربيعان كان عن طريق محبيه، ثم ديوانا «أوشال» و«صور وسوانح» عن طريق الأديبين خليفة الوقيان، وسالم خدادة.

كما صدرت له الاعمال الكاملة والمتوفرة إلكترونيا بعد أن أقامت مؤسسة البابطين للإبداع الشعري دورة باسمه عام 1996 في أبوظبي.

كتب عنه:

أحمد العدواني / إعداد سليمان الشطي / رابطة الأدباء الكويتية.

العدواني في عيون معاصريه / إعداد علي عبدالفتاح / مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين عام 1996.

بنية الشكل في شعر العدواني / مرسل فالح العجمي.

بنية المضمون في شعر العدواني / عبدالله المهنا.

أحمد مشاري العدواني شاعرا ورائدا / دلال الزبن، نجمة إدريس / المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عام 2003.

صور وسوانح: شعر أحمد العدواني / خليفة الوقيان، سالم عبدالعزيز خدادة عام 2007.

أحمد مشاري العدواني شاعر من الكويت / أحمد الجدع / دار الضياء «سلسلة شعراء العرب المعاصرون».

أحمد مشاري العدواني من الأزهر الشريف إلى ريادة التنوير / حمد عبدالمحسن الحمد / سلسلة كتاب المجلة العربية.

• مناصب تقلدها:

معلم، ثم سكرتير إدارة المعارف، ثم معاونا فنيا بوزارة التربية، ثم وكيلاً مساعداً لوزير التربية عام 1963.

مثل الكويت في مجمع اللغة العربية في القاهرة عام 1972.

أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 1973 حتى عام 1987.

• تكريم وتخليد:

إصدار طوابع بريدية تذكارية له بعد أن قررت رابطة الأدباء تخليد ذكرى رواد الثقافة في الكويت.

إنشاء مدرسة ثانوية أحمد مشاري العدواني في منطقة العديلية.

إنشاء قاعة أحمد مشاري العدواني في ضاحية عبدالله السالم.

ترجمة بعض قصائده إلى العديد من اللغات مثل الإنكليزية والفرنسية والصينية.

غناء كبار المطربين العرب له مثل أم كلثوم وعبدالحليم ونجاة ونجاح سلام.

النشيد الوطني يبقى دائماً تخليداً لذكرى العدواني.

قيادة السيارات: العدواني لا يقود السيارة إذ تروي زوجته أنه كان دائم التفكير والسرحان لذا اعتمد على سائق خاص خشية ارتكاب حادث سير.

• أقواله: للعدواني كلمات وأقوال وأبيات شعرية أصبحت مأثورة وشهيرة منها:

درب حياتي شجرات للأسى تورق بالأشواك حين تورق.

أضرب بجناحي نسر في أفق الشعر.

ستظل غريب الابدية مادمت تغني للحرية.

حدقت في مرآة نفسي فدار رأسي.

• نماذج من شعره:

دعوة

أحبائي لئن خالفتموني

ورميتم وجه درب غير دربي

لقد آثرتكم بهواي صرفا

ولم أشفق على أسرار قلبي

رمزت لكم بحبي فأعذروني

إذا لم تشعروا برموز حبي

وعيت قضية جهلتموها

فحسبي لغة التاريخ حسبي..

أفكارنا دجاجة

أفكارنا دجاجة

في كنف السلاطين

خراجة ولاجة

في قن اصحاب الملايين

وبيضها يثمر حسب الحاجة

أفراخها مدجنة

تلقط حب الذل والقهر بمسكنة

حتى ترى خلاصها

إخلاصها للذبح بالسكاكين

أفكارنا دجاجة

تبيض حسب الحاجة

فتارة تبيض قلما مسمما

وتارة تبيض صنما

وتارة تكون كالشواهين

لكنما طعامها لحم المساكين..

• أشهر أغانيه:

أغنية «أرض الجدود»

غناء أم كلثوم / ألحان رياض السنباطي

شدا لك الجد وغنى الظفر

فأختال بدو وتباهى حضر

أرض الجدود والليالي سير

هل أشرقت إلا عليك السير

قالوا الكويت ؟ قلت: ذاك كوكب

تهفو له النجوم حين تنظر

العز في ساحاته منابت

طابت مجانيها وطابت الشجر.

• أغنية «يادارنا يادار»

غناء أم كلثوم / ألحان رياض السنباطي

يادارنا يادار

يامنبت الأحرار

يانجمة للسنا

على جبين المنى

السحر لما دنا

غنى لها الأشعار

• أغنية «يافرحة السمار»

غناء عبدالحليم حافظ / ألحان حمد الرجيب

يافرحة السمار

عادت لياليهم

ساهرين مع الأقمار

والبدر يناجيهم

باتوا مع الأفراح والأنس في جنة

عطر الهوى الفواح

يروي لها الفتنة

وتفتح الأزهار.. همسة أمانيهم.

• أغنية «ياساحل الفنطاس»

غناء نجاة الصغيرة / ألحان حمد الرجيب

ياساحل الفنطاس ياملعب الغزلان

يامتعة الجلاس ياسامر الخلان

رمالك النشوى والبحر ساقيها

حكاية تروى والموج يحكيها

ما أعذب النجوى رقت معانيها

ياطيب الأنفاس.. ياسامر الخلان..

