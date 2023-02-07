الجابر والدعاس دشَّنا مجلة «نقد × نقد»

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أعلن الكاتب والناقد علاء الجابر عن سعادته بالانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والتفاصيل الفنية والتقنية لتدشين المجلة الإلكترونية الشاملة «نقد X نقد» التي أسسها مؤخراً مع الكاتبة والناقدة د. سعداء الدعاس، وإطلاقها في الفضاء الإلكتروني.

و«نقد X نقد» مجلة معنية بالنقد في جميع المجالات الفنية والأدبية، وقد أوضح الجابر أن فكرة تأسيس المجلة جاءت إعلاءً لشأن النقد والنقاد، ولتكون منبراً حراً لجميع الأقلام النقدية في شتى أقطار الوطن العربي، للتعبير عن ذاتها، وتقديم وجهة نظرها في المنجز الإبداعي بجميع فروعه واتجاهاته.

بدورها قالت د. الدعاس في هذا الشأن: عشقنا للكتابة عموماً والنقد على وجه الخصوص، كان أحد الأسباب الرئيسة لتأسيس المجلة، فهناك الكثير من الأعمال الأدبية والفنية التي تستحق تسليط الضوء عليها، والمجلة فرصة عظيمة للتعبير عن آرائنا في كل ما يحدث حولنا من مواقف وأحداث، وأنشطة ثقافية.

وتتكون المجلة من أبواب عدة، في مختلف مجالات الفن والأدب، إضافة إلى تخصيص جزء منها لإبداعات الشباب إيماناً من مؤسسي المجلة في دعم نتاج الشباب وتشجيع كتاباتهم، أما هيئة التحرير فتتكون من: علاء الجابر رئيساً للتحرير، ود. سعداء الدعاس مديرة للتحرير، والناقدة الشابة رانا أبو العلا سكرتيرة للتحرير، وسيتولى الكاتب الصحافي المعروف فؤاد حمدو الدقس مهام التصحيح اللغوي للمجلة.

وتم إطلاق العدد الأول من المجلة في يناير الماضي ، مزداناً بأسماء كوكبة كبيرة ومتميزة من الكتّاب والنقاد الكبار والشباب من شتى أقطار الوطن العربي، من أمثال: الناقدة د. إيمان عز الدين، والناقد د. علي العنزي، والناقدة الموسيقية أ.د. رانيا يحيى، والشاعر عبده الزراع، والناقد د. أحمد شرجي، والفنان التشكيلي جمال مليكة، والناقدة د. زينب الأسدي، والشاعر محمد سالم القاضي، والإعلامية هدى الغامدي، ومجموعة أخرى من الكتاب، مع احتفاء خاص بالفنانة القديرة فيفيان صلاح الدين التي تقدم تفاصيل من ذاكرتها الفنية، هذا بالإضافة للعديد من الأقلام الشابة: بدر الأستاذ، ومحمد القلاف، وسارة بدار، طارق هاني، أسماء طارق، فاطمة فتحي، محمد جلال، وبيشوي عدلي، سارة عمرو، مروة أحمد، ورحمة محمد.

