دمار شامل.. زلزالان هائلان يضربان سورية وتركيا

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أنقرة- دمشق- الوكالات: ضرب زلزالان الاول بقوة 7.8 والثاني بقوة 7.6 جنوب تركيا وشمال سورية فجر وبعد ظهر امس ما ادى الى دمار واسع في عدة مدن تركية وسورية وسقط مئات التلى والاف الحرجى والمفقودين بينما تتصاعد الحصيلة كل دقيقة مع توالي الاعلانات في تركيا وسورية.

ووفق حصيلة مبدئية أعلنت وزارة الصحة السورية صباح امس أن عدد القتلى وصل إلى 326 شخصا في المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق، فيما أحصى عمال الإنقاذ 147 قتيلا في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة شمال البلاد. اما في تركيا حيث مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش (جنوب شرق)، فقد ارتفعت الحصيلة إلى 912 قتيلا في تركيا، حسبما أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر امس. وذكر مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية أن الهزة الأرضية شعر بها السكان في في لبنان وفلسطين ومصر وقبرص.

ونشر الرئيس الرئيس التركي بيانات توضح ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال العنيف الاول الذي ضرب جنوب شرق تركيا فجر امس إلى 912 قتيلاً و5385 جريحاً على الأقل. وأشار إلى انهيار 2818 مبنى، ما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى، في الوقت الذي سقط فيه مئات القتلى في سوريا المجاورة. وأعلنت وزارة الصحة السورية عن 516 إصابة و 326 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس». فيما أفاد عمال إنقاذ محليين بأن الزلزال تسبب بمقتل 147 شخصا من السكان في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال السوري، إضافة الى مئات المصابين والعالقين تحت الركام

وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويسهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة. جراء «أكبر زلزال تشهده تركيا منذ قرن على الأقل»، بحسب وصف نائب الرئيس التركي فؤاد اقطاي. وأضاف أن السلطات تعمل على تأمين إمدادات الغاز للمنازل والمخابز.

كما أعلن نائب الرئيس التركي إغلاق مطارات هطاي ومرعش وعنتاب، مضيفاً أن عدة دول عرضت إرسال مساعدات والأولوية للدعم الطبي.

وشهدت الولايات التركية بين الزلزالين أكثر من 66 هزة ارتدادية وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال الاول وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جميع الوحدات والمؤسسات في البلاد في حالة تأهب بعد الزلزال العنيف وطلب وزير الداخلية التركي من المواطنين إفساح المجال لسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ وأعلن «نحن في حال تأهب وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ للمناطق المتضررة.. والأولوية الآن للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض»، كما دعا المواطنين إلى الكف عن استخدام الهواتف المحمولة.

وأظهرت صور بثها الإعلام التركي أبنية مدمرة في مدن عدة في جنوب شرق البلاد، ما يفاقم المخاوف من أن تكون الحصيلة أكبر بكثير من الأرقام المعلنة حتى الآن. وتُعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول. وقال شهود: إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ وتسبب بأضرار مادية. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني مدمرة في مدن عدة في جنوب شرق البلاد.

البقاء في المساجد والجامعات

أعلن رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش أن بإمكان المواطنين الذين تضررت منازلهم في منطقة الزلزال البقاء في المساجد، فيما أعلنت جامعات تركية عن فتح الحرم الجامعي والمدن الطلابية المتاحة للمتضررين من الكارثة.

ممر جوي لمساعدات الجيش

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات المسلحة أنشأت ممرا جويا للمساعدات إلى مناطق الزلزال، وأضافت أن الوزير خلوصي أكار وقادة القوات التركية توجهوا إلى جنوبي البلاد لتنسيق عمليات المساعدة والإنقاذ، وأضافت الوزارة في بيان أنها أنشأت مركزا لتنسيق عمليات المساعدة التي ستقدمها القوات المسلحة التركية لفرق إدارة الكوارث والطوارئ. وبالتزامن، أعلن الهلال الأحمر التركي أنه يرسل وحدات الدم تباعا للمناطق التي تأثرت بالزلزال ودعت المواطنين للتبرع بالدم.

أكبر كارثة في تركيا منذ 1939

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس إن 45 دولة تشارك في أعمال الإنقاذ لمواجهة آثار الزلزال، لافتا إلى ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 912 قتيلاً و5385 مصاباً. وأكد أردوغان في كلمة له أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.

8 ولايات في نطاق الدمار

ضرب الزلزال الاول ولايات كهرمان مرعش، غازي عنتاب، هاتاي، أضنة ،ملاطيا، ديار بكر، شانلي أورفا، وعثمانية، وتسبب في انهيار مئات المباني وحوصر العديد تحت الأنقاض، كما تضررت طرق عدة وميناء إسكندرون ومدرج مطار هاتاي، وأظهرت مقاطع مصورة السكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في الأيام الماضية.

تضرر ميناء إسكندرون وتوقف 3 مطارات

أعلنت السلطات في تركيا تضرر ميناء إسكندرون عقب الزلزال الذي ضرب مناطق بجنوب البلاد وخلف أضرارا في البنية التحتية. ونقلت وكالة رويترز عن السلطات البحرية التركية أن العمليات مستمرة في الموانئ الأخرى. كما نقلت رويترز عن سلطات ميناء جيهان التركي أن العمليات توقفت جراء الزلزال. وفي تطور متزامن، نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام تركية أنه تم إغلاق مطار أضنة أمام الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، كما أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أنه تقرر تعليق العمل في مطاري غازي عنتاب وهاتاي.