خسائر تاريخية.. أضرار كبيرة في قلاع وآثار حلب وغازي عنتاب

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عواصم- الوكالات: تعرضت قلاع تاريخية ومبان أثرية في تركيا وسورية إلى أضرار كبيرة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية صباح امس وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى. وتضررت قلعة غازي عنتاب التاريخية من الزلزال الذي ضرب تركيا، وتهدمت أجزاء منها، وفق ما ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام تركية. وقالت «رويترز»: إن لقطات بثتها قناة «CNNTurk» أظهرت تضرر قلعة غازي عنتاب التاريخية بشدة. وحسب وسائل إعلام تركية، فإن قلعة غازي عنتاب التاريخية تعرضت لأضرار جسيمة بسبب مركزها الذي عرضها بشدة للزلزال الذي جاء بقوة 7.4 درجات في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش. ويشير موقع «كاستل» إلى أن موقع قلعة غازي عنتاب استخدمت كنقطة مراقبة من قبل الإمبراطورية الحثية في الألفية الثانية قبل الميلاد وفي القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد بنت الإمبراطورية الرومانية الحصن في الموقع عينه. وخضعت القلعة لمزيد من التوسع والتجديد في عهد البيزنطيين في القرن السادس. وفي عام 661 انتقلت القلعة إلى الأمويين، واحتلت مرات عدة.

وفي سورية وأعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية عن أضرار كبيرة لحقت بقلعة حلب التاريخية وبمبان أثرية في حماة، نتيجة الزلزال المدمر. وقالت المديرية في منشور على فيسبوك «تعرضت قلعة حلب لأضرار منها سقوط أجزاء من الطاحونة العثمانية، وحدوث تشقق وتصدع وسقوط لأجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية. كما سقطت أجزاء كبيرة من قبة منارة الجامع الأيوبي، وتضررت مداخل القلعة وسقطت أجزاء من الحجارة ومنها مدخل البرج الدفاعي المملوكي، وتعرضت واجهة التكية العثمانية لأضرار». وأضافت «كما تضررت بعض القطع الأثرية المتحفية داخل خزن العرض، وظهرت تصدعات وتشققات على واجهة المتحف الوطني في حلب».

وأشارت إلى أن «المدينة القديمة في حلب تعرضت لأضرار وانهيارات وتصدعات في الكثير من المباني السكنية الخاصة وأفادت المعلومات بسقوط عدد من مآذن الجوامع التاريخية في حلب». وفي حماة قالت المديرية «تأثرت مباني تاريخية في محافظة حماة ما أدى لسقوط أجزاء من بعض الواجهات التاريخية لهذه المباني وحدوث تشققات وتصدعات في واجهات وجدران مبانٍ أخرى تاريخية».

