ضربات ارتدادية.. زلازل متواصلة لعام كامل

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أثار باحث جيولوجي هولندي، تفاعلا واسعا بعد أن توقع حدوث «زلزال تركيا» قبل وقوعه بأيام وقد أوضح امس سبب توقعه. وكتب الخبير الهولندي فرانك هونغربيتس، في صفحته على تويتر في 3 فبراير «عاجلا أو آجلا سيقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في هذه المنطقة (جنوب أو وسط تركيا، الأردن، سورية، لبنان)»، حسب قوله.

من جهتها، ذكرت وكالة «الأناضول» امس نقلا عن تحذيرات علمية ان هناك نشاطا زلزاليا خطيرا في منطقة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، مشيرة الى ان الهزات الارتدادية ستتواصل بقوة تصل إلى 6.7 على مقياس ريختر. بدوره، أشار خبير الزلازل، دوغان كالافات، إلى أن «الهزات الارتدادية ستستمر لمدة عام تقريبا، ولهذا نتمنى أن يتجنب مواطنونا المباني المتضررة وألا يدخلوا منازلهم».

ووقع بالفعل فجر امس زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر أودى بحياة المئات في حصيلة قابلة للارتفاع نظرا لوجود أعداد من الناس تحت الأنقاض، وإصابة الآلاف.

وشرح الخبير الهولندي سبب توقعه بعد حدوث الزلزال قائلا «قلبي مع كل من تضرر من الزلزال الكبير في وسط تركيا، كما ذكرت سابقًا، سيحدث هذا عاجلاً أم آجلاً في هذه المنطقة، على غرار عامي 115 و 526، هذه الزلازل تسبقها دائمًا هندسة حرجة للكوكب، كما حدث في 4-5 فبراير»، حسب قوله. وحذر هونغربيتس من الهزات الارتدادية قائلا «راقبوا النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة، عادة ما تستمر الهزات الارتدادية لفترة من الوقت بعد وقوع زلزال كبير»، حسب قوله.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا. ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن مدير مرصد «قنديلي» هالوك أوزنر، قوله: «هذا الزلزال هو الأكبر بعد زلزال 17 أغسطس 1999». وتابع: «لسوء الحظ، نشهد زلزالا بهذا الحجم مرة أخرى. كنا نقول دائما: متى سيحدث الزلزال في مرمرة؟ إذا كنا نعيش في تركيا علينا أن نكون مستعدين لهذه الزلازل». وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم، إذ تتموضع على خط صدع عميق، وفي 1999 كانت تركيا قد شهدت في السابع عشر من شهر أغسطس زلزالا اعتبر ثاني أكبر زلزال في التاريخ التركي، بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، واستمر 45 ثانية. ووفقا لتقرير لجنة البحوث البرلمانية بتاريخ يوليو 2010، فقد 17 ألفا و480 شخصا حياتهم وأصيب 43 ألفا و953 شخصا في الزلزال، بينما تشير مصادر غير رسمية إلى أن عدد القتلى قرابة 50 ألفا.

