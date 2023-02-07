عروض المساعدات الدولية تنهال على أنقرة ودمشق

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: عرضت عدة دول حول العالم إرسال مساعدات فورية اسهاما في جهود الإنقاذ. بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وشمال سورية، امس وتسبب في مقتل المئات في البلدين. وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن «الرئيس جو بايدن وجه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين لتقييم خيارات الاستجابة للمناطق الأكثر تضررا في زلزال تركيا وسورية». وقال في بيان إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بالزلزال المدمر».

وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا التي ضربها زلزال عنيف طال أيضا سورية على ما أعلن المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات، يانيش لينارسيتش. وكتب المسؤول الأوروبي في تغريدة «إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا». وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا».فيما اعلن عن تفعيل نظام مراقبة فضائي اوروبي للكوارث فوق تركيا لمتابعة حاجات التدخل والانقاذ.

من جهتها اعلنت وزارة الخارجية السعودية انها «تتابع عن كثب الأحداث المؤسفة في تركيا وسورية ونعرب عن تضامننا ومواساتنا للأشقاء بالبلدين» وفي بيان صدر امس عرضت الخارجية المصرية، المساعدة لكل من تركيا وسورية في أعقاب الزلزال القوي. وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد قال لقناة «خبر ترك»، إن «جميع فرقنا في حالة تأهب، لقد أصدرنا إنذارا من المستوى الرابع، هذا نداء من أجل تقديم مساعدة دولية». وتعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، امس بتقديم مساعدات بعدما ضرب الزلزال تركيا وسورية، موديا بحياة المئات أثناء نومهم وقال شولتس على تويتر «نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسورية وسط حالة من الصدمة.. سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد». وفي سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا «مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان» في تركيا وسورية بعد الزلزال العنيف الذي أودى بالمئات في البلدين». وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة «تردنا صور فظيعة من تركيا وسورية بعد زلزال بقوة غير مسبوقة، نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا».

ومن جانبه، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للشعب التركي «الصديق» في أعقاب الزلزال. وقال زيلينسكي على تويتر «صُدمت من أنباء مقتل وجرح مئات الأشخاص نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا».

وعرضت اليونان مساعدة جارتها تركيا، وكتب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في تغريدة «اليونان تحشد مواردها وستقدم مساعداتها على الفور نشعر بحزن عميق بسبب كارثة الزلزال المدمر». كما عرض الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، المساعدة كاتبا تغريدته على تويتر باللغة التركية. وقال «إسرائيل مستعدة دائمًا لإرسال المساعدة بأي وسيلة ممكنة، قلوبنا مع العائلات والشعب التركي الذين يشعرون بالحزن في هذا الوقت المؤلم».

وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسورية وتركيا بعد الزلزال.

وذكر بوتين في رسالته إلى أردوغان «تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق الناتج عن زلزال قوي في بلدكم». وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر «من فقدوا أحباءهم الحزن والألم»، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

