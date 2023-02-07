الهزات الارتدادية تصل العراق.. ولا خسائر بشرية

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: شهدت المناطق الشمالية والغربية في العراق، امس وخاصة في محافظة نينوى ومحافظات إقليم كردستان العراق، أربيل ودهوك والسليمانية، سلسلة هزات ارتدادية بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وامتدت توابعه لتطال العديد من الدول العربية مثل العراق ولبنان والأردن. وأعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية عن تأثر العاصمة بغداد، بموجات الزلزال الثاني الذي ضرب تركيا. وقال المتحدث باسم الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية، أن «زلزالا ثانيا بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق في تركيا». وأضاف أن «بغداد وأربيل ودهوك ونينوى ومحافظات أخرى تأثرت بالهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال». ودعت الهيئة المواطنين إلى: «أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي». وشعر خاصة سكان محافظتي أربيل ودهوك، بالتوابع الزلزالية التي ضربت العراق، حيث هرعوا للشوارع عند ساعات الفجر وظهيرة امس جراء وقوع هزات ارتدادية جديدة، خشية من انهيار المباني والمنازل. واقتصرت الأضرار على حدوث بعض التشققات الصغيرة في جدران عدد من الشقق والمنازل، كما حصل في عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، فيما لم يتم تسجيل خسائر بشرية.