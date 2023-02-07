الأمير: نتمنى لتركيا تجاوز الكارثة الطبيعية واحتواءها

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش في جنوبي تركيا وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين وتدمير واسع للمرافق العامة والخاصة والممتلكات، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز هذه الكارثة الطبيعية.

داعياً سموه المولى عز وجل أن يديم على الجمهورية التركية وشعبها الصديق نعم الأمن والأمان والاستقرار.

