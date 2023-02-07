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وطن النهار

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بناء على توجيهات صاحب السمو تضامناً مع الشعبين التركي والسوري

ولي العهد يأمر بوقف الاحتفالية المصاحبة للمباراة النهائية لكأس سموه


بناء على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد فقد أمر سموه بإيقاف الاحتفالية المصاحبة للمباراة النهائية على كأس سمو ولي العهد وذلك تضامنا مع جمهورية تركيا وشعبها الصديق والشعب السوري الشقيق إثر الزلزال المدمر الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش في جنوبي تركيا مبتهلاً سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.


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