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«معهد الأبحاث»: زلزال تركيا يبعد 1300 كيلومتر عن الكويت

عبدالرسول راضي
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الثلاثاء 07 فبراير 2023

سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية، زلزالا بقوة 7.8 في جنوب تركيا (على الحدود التركية – السورية)، مبينة أن الزلزال وقع الساعة 4:17:32 صباحا بتوقيت الكويت على عمق 10 كيلومترات بباطن الأرض.
وأشارت إلى أن مركز الزلزال يبعد مسافة 1300 كيلومتر عن مدينة الكويت، لافتة إلى أنها قد سجلت 12 تابعاً لهذا الزلزال في نفس المنطقة وقد كانت قوة أكبر هزة ارتدادية 6.7 على مقياس ريختر، موضحة أن هذا التابع قد حدث بعد 11 دقيقة من الزلزال الرئيسي، متوقعة في نفس الوقت حدوث المزيد من التوابع لنفس الزلزال وكذلك اضرار مادية وبشرية نظرا لدرجته القوية.


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