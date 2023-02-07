الصميط: الزلزال خلف خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات.. وندعو أهل الخير للفزعة

وطن النهار

أطلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حملة إغاثة عاجلة للإسهام في احتواء آثار الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا ومناطق الشمال السوري فجر اليوم بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، عبر توفير الدواء والكساء والإيواء وغيره من الاحتياجات الأساسية للمتضررين.

وقال المدير العام للهيئة الخيرية م. بدر الصميط إن الهيئة الخيرية تابعت منذ الصباح الباكر آثار الزلازل العنيف والهزات الأرضية التابعة له التي ضربت بعض المدن والولايات التركية ومناطق الشمال السوري وخلفت خسائر هائلة في الأرواح تقدر بالآلاف بين قتيل وجريح، ودماراً كبيراً في المنازل والبنى التحتية، فضلاً عن تشريد مئات الأسر.

وأضاف الصميط أن الهيئة من منطلق رسالتها الإنسانية ونخوة أهل الكويت رأت ضرورة الاستجابة العاجلة لإغاثة آلاف المنكوبين، مشيراً إلى أنها تواصلت منذ اللحظة الأولى مع الجهات المعنية في تركيا للوقوف على حجم الاحتياجات الأساسية للمنكوبين ودراسة وتقييم أبعاد الوضع الإنساني المأساوي الذي أحدثه الزلزال وارتداداته المدمرة.

وأشار إلى أن هذه الكارثة التي تسببت في انهيار آلاف المباني جاءت بالتزامن مع هبوب عاصفة ثلجية وأجواء باردة وصعبة جداً على مختلف أنحاء تركيا، وهو ما يزيد الكارثة حدة وسوءاً.

وتابع الصميط أن التقديرات الأولية للاحتياجات الأساسية كبيرة جداً، تأسيساً على لجوء تركيا إلى رفع حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب المساعدة الدولية، مشيراً إلى حاجة المتضررين الماسة إلى الطعام والشراب والمأوى والدواء والملابس الشتوية.

ووجه المدير العام نداءً إنسانياً لأهل الخير والمحسنين من المواطنين والمقيمين للاستجابة الإنسانية العاجلة لتداعيات هذه الكارثة وتكاتف الجهود للعمل على تخفيف معاناة المنكوبين، مشيراً إلى أن الهيئة الخيرية تستقبل التبرعات عبر موقعها الإلكتروني

https://www.iico.org/ar/category-452/product-135205.html

والمقر الرئيس بجنوب السرة وفروعها في المحافظات.

