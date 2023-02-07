ولي العهد: كامل الدعم للشباب الكويتي المجتهد

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد حيث قدم لسموه العقيد الركن بحري المهندس يوسف خليل الشطي وذلك بمناسبة تحقيقه رقما قياسيا عالميا جديدا باسم دولة الكويت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأسرع سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال.

هذا وقد هنأه سموه على هذا الإنجاز الرياضي، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم والازدهار، مؤكدا سموه على الدعم الكامل للشباب الكويتي المجتهد لرفع راية الكويت عالية خفاقة في المحافل الدولية.

