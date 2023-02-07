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وطن النهار

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أشاد بالإنجازات العالمية التي يحققونها

طلال الخالد: أبناء الكويت أهل تحدٍ وعزيمة وإصرار


استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بقصر بيان العقيد الركن بحري مهندس يوسف خليل الشطي وذلك بمناسبة تحقيقه رقماً قياسياً عالمياً جديداً باسم دولة الكويت في موسوعة (غنيس) للأرقام القياسية كأسرع سباحة لعبور جون بحري/ فئة الرجال.
وقد أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة خلال اللقاء عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الرياضي العالمي الذي يعكس مقدار ما يتمتع به شبابنا من عزيمة وتحدٍ وإصرار على تحقيق الانتصارات الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً دعمه المستمر ومساندته الدائمة لأبنائه الرياضيين من منتسبي القوات المسلحة خلال مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية، سائلا الله عز وجل أن يوفق أبطال الكويت إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والانتصارات ورفع راية الوطن عاليةً خفاقة في جميع المناسبات.


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