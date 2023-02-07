ترقية 57 عقيداً إطفائياً لرتبة عميد

وطن النهار

رفع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد طلبا الى مجلس الوزراء بترقية عدد (57) ضابطا من قوة الإطفاء العام من رتبة عقيد الى رتبة عميد تمهيداً لاستصدار المرسوم الأميري بترقيتهم وفقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن وتأتي هذه الترقية حرصاً من الوزير على نيل منتسبي قوة الإطفاء العام لكامل حقوقهم المستحقة والمنصوص عليها بالقانون، كما تأتي دعماً وتشجيعاً للكفاءات منهم وتهيئة للكوادر الوطنية من الشباب الكويتي بمستوى الاداء لمنتسبيها الذين يبذلون قصارى جهودهم في سبيل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي في للبلاد.

من جهة أخرى ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها أن القوة قامت بإحالة قائد مركبة إطفاء للتحقيق تمهيدا لاتخاذ اللازم اتجاهه بعدما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإلقاء مخلفات بالطريق العام، واوضحت الادارة أن المحافظة على البيئة والأرواح والممتلكات هي من صميم عمل رجل الإطفاء، وان هذا التصرف سيقابله الاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها لاحقا مع قائد المركبة الذي خالف اشتراطات البيئة والذوق العام.

