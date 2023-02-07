النائب الأول: ترقيات القطاعات العسكرية تفسح المجال لتولي الشباب زمام العمل

وطن النهار

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد حرصه وتمسكه الشديدين بترجمة التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة بتقديم كل أشكال الدعم والرعاية لمنتسبي القوات المسلحة.

وقال الشيخ طلال الخالد في بيان صحافي صادر عن رئاسة الأركان عقب زيارته التفقدية إلى قاعدة علي السالم الجوية إنه تم العمل فعليا بالتوجيهات السامية عبر اعتماد حركة الترقيات التاريخية التي شهدتها القطاعات العسكرية بالبلاد التي تهدف لإفساح المجال أمام الشباب من أبناء الوطن لتسلم زمام العمل والقيادة والمبادرة.

وأعرب عن اعتزازه وفخره بالدور المشرف والبطولي لمنتسبي القوة الجوية داعيا إياهم إلى مضاعفة الجهد والعطاء والسعي إلى تعزيز آلية التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية في البلاد عبر منظومة عمل مشتركة تهدف للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أجوائها.

وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد والعمل لما فيه خير ورفعة وعزة وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما ووفقهما لما يحبه ويرضاه.

وكانت الجولة التفقدية قد استهلت بتقديم إيجاز عن طبيعة المسؤوليات والمهام والواجبات المناطة بالقاعدة إضافة إلى استعراض برامج التحديث والتطوير والخطط التدريبية التي يتم إعدادها بهدف تمكين منتسبيها من أداء أعمالهم وتنفيذ مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.

بعد ذلك قام الشيخ طلال الخالد بجولة في قاعدة علي السالم الجوية استعرض خلالها عددا من الطائرات كما استمع إلى شرح مفصل حول المهام والأدوار المسندة لهذه الطائرات وحجم القدرات والإمكانات الفنية التي تتمتع بها ودورها في دعم ومساندة منظومة الطيران للقوة الجوية الكويتية فضلا عن التعرف على مراحل التأهيل والتدريب الخاصة بالطيارين والأطقم الفنية العاملة.

