مركز عبدالله السالم الثقافي احتفل بمرور 5 سنوات على افتتاحه

وطن النهار

استذكر مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أحداثا ومواقف للأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه وذلك في محاضرة قدمها الكاتب مظفر راشد بمناسبة مرور خمس سنوات على افتتاح المركز. وتحدث الكاتب راشد في محاضرته التي أقيمت بمقر المركز عن كتابه (الأمير) متناولا أبرز الأحداث والمواقف للمغفور له الشيخ الراحل عبدالله السالم الصباح وعرض جانبا من صفحات كتابه تطرقت إلى محطات من سياسات الأمير الراحل وملفات تم انتقاؤها كدراسة حالة ذكر فيها أهم تفاصيلها ونتائجها بفضل الأداء المميز للشيخ عبدالله السالم. كما تضمن عرض الكتاب محوراً يتعلق بالخصال الذاتية والسلوكية للشيخ عبدالله السالم يتبين من خلالها أنها انعكست على طريقته في الحكم وإدارة شؤون البلاد إضافة إلى محاور أخرى. وبين الكاتب أن الأمير الراحل «أسهم في إيجاد حالة تشاركية سياسية واجتماعية بشكل طوعي مبني على قناعة وعقيدة راسختين عنده تجاه دور الشعوب في بناء بلدها وكان لهذه الميزة التشاركية الأثر الأكبر في أن ينجح الكويتيون بصناعة تاريخهم وهويتهم بشكل يرتضونه ويقبلون به».

وتضمنت المحاضرة عرض عدد من الأعمال لفنانين كويتيين تشكيليين إحياء لإنجازات الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم لدولة الكويت التي شهدت نهضة غير مسبوقة في عهده.

يذكر أن المركز استقبل خلال السنوات الخمس منذ افتتاحه أكثر من مليون زائر من مختلف شرائح المجتمع كطلبة المدارس والجامعات والمعلمين وكبار الشخصيات ومن أبرزهم ولي عهد بريطانيا الأمير وليام حين كان أمير ويلز خلال زيارته للكويت عام 2019.

