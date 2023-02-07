مستشفى الفروانية دشَّن المرحلة التشغيلية الثالثة

وطن النهار

دشنت وزارة الصحة المرحلة التشغيلية الثالثة لمستشفى الفروانية الجديد وتشمل أجنحة النساء والولادة والأطفال الخدج وعيادة الأم والجنين وحوادث النساء والولادة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان الفترة المقبلة ستشهد تدشين باقي الاقسام والاجنحة لتكتمل بذلك المنظومة الصحية في المستشفى.

وكانت الوزارة دشنت في اغسطس من العام الماضي المرحلة التشغيلية الاولى اعقبها تدشين المرحلة الثانية في سبتمبر للمستشفى الذي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية ضمن التوسع في تقديم الخدمات الصحية في البلاد وتحسين مستوى جودتها تنفيذا لمرتكزات خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035).

ويعتبر هذا المستشفى من بين أكبر نماذج الخدمة الصحية المتكاملة في البلاد والتي تتسق مع أحدث المواصفات العالمية المراعية لحقوق وسلامة المرضى وخصوصياتهم ومزود بأحدث الأجهزة وأكثرها تطورا.

وأقيم المستشفى على مساحة 423 ألف متر مربع ويتكون من 5 مبان رئيسية وهي المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية ومبنى الأسنان ومبنى الخدمات ومبنى مواقف السيارات الذي يتكون من 7 أدوار بطاقة استيعابية لـ1400 سيارة اضافة الى جسر معلق يربط مواقف السيارات بالمستشفى.

من جهة ثانية زار وفد مستشفى (غوستاف روسي) الفرنسي مركز الكويت لمكافحة السرطان والمراكز التخصصية التابعة له في إطار زيارته الحالية إلى البلاد لاستكمال رسم الخطوات العملية لبدء التعاون الثنائي المشترك لعلاج أمراض السرطان.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي إن الوفد الطبي الفرنسي زار مركز حسين مكي جمعة للجراحة التخصصية ومركز يعقوب بهبهاني لزراعة النخاع والمختبرات التخصصية ومركز الشيخة بدريه الأحمد لعلاج الأورام والخلايا الجذعية ومركز فيصل سلطان بن عيسى للتشخيص والعلاج الإشعاعي.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تخللها العديد من المناقشات وتبادل الرؤى والاستماع إلى شرح مقدم من مدير الهيئة الطبية في مركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتور جاسم البراك حول ما يتمتع به المركز من إمكانيات أشاد بها الوفد الزائر وأعرب عن تطلعه لبدء آفاق التعاون في القريب.

وكان وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قد استقبل وفد (غوستالف روسي) وبحث الجانبان الخطوات العملية لبدء التعاون الثنائي المشترك الذي سيفتح الباب ليشمل برامج متعددة في مجال علاج أمراض السرطان وفي مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتدريب الكوادر الصحية وتبادل الزيارات بين المتخصصين.

