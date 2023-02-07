«التطبيقي» دشَّنت موقعاً «إلكترونياً» لمنتدى الأمن السيبراني

وطن النهار

دشنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموقع الالكتروني الخاص بمنتدى الامن السيبراني لكلية الدراسات التكنولوجية (تحديات وحلول) المقرر اقامته في الفترة من 15 إلى 16 فبراير الجاري في مقر الهيئة الرئيسي بالشويخ.

وقالت رئيس قسم تكنولوجيا الهندسة الالكترونية في كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة والمنسق العام للمنتدى الدكتورة فداء الشهوان في تصريح صحافي انه تم فتح باب التسجيل لحضور فعاليات المنتدى والورش والمسابقات العلمية وذلك عبر الصفحة الرئيسية

للهيئة والموقع الرسمي للمنتدى http://cscs.paaet.edu.kw.

واضافت الشهوان ان المنتدى الذي ينظمه قسم تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية بالتنسيق مع مركز الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية الحيوية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا يقام تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني.

