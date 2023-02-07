نقابة التعليم العالي: مستمرون في المطالبة بإقرار بدل طبيعة العمل

وطن النهار

أصدرت نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي بيانا أكدت فيه تقديرها للجهود التي تقوم بها إدارة البعثات الخارجية والمعاناة التي يواجهها موظفي الإدارة نتيجة الأعداد الكبيرة للمراجعين وحساسية الملفات التي يعملون عليها ومدى اهميتها.

وأوضحت النقابة في بيانها أن رئيس الهيئة الإدارية للنقابة د. خالد البراك التقى موظفي إدارة البعثات وقد نقلوا لرئيس النقابة معاناتهم والصعوبات التي تواجههم، وأكد لهم مشروعية مطلبهم بشأن إقرار بدل طبيعة العمل نظرا لما يواجهونه من أعباء وظيفية كبيرة، مؤكدا أن النقابة كانت قد طالبت ببدل طبيعة العمل لجميع الإدارات الحيوية بوزارة التعليم العالي ومنها إدارة البعثات، وقال أن أول الغيث قطرة، وإن النقابة مستمرة في مساعيها الرامية لإقرار جميع المطالب المستحقة والمشروعة لموظفي الوزارة وسيكون القادم أفضل بإذن الله.

