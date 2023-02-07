«الزراعة» رفعت حظر استيراد المجترات والطيور والبيض

وطن النهار

قررت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رفع الحظر عن استيراد جميع انواع المجترات الحية والابل من صربيا ومكدونيا والطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من استونيا لخلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وأكدت ضرورة خضوع جميع الارساليات للشروط والضوابط التي تصدرها ادارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفقا لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والاجراءات المنصوص عليها في لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشددا على أنه سيتم رفض الارساليات المصابة بأي من الامراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على ان يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة الى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة اي مسؤولية.

يذكر أن الحيوانات المجترة هي التي تأكل طعامها عن طريق عملية الاجترار ومنها البقر والماعز والخراف والزرافة والبايسن والقطاس والأيل والألبكة واللاما والظباء.

