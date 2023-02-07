«السكنية»: السماح بإجراءات التنازل والتبادل في 3 مناطق

وطن النهار

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أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف ناصر خريبط موافقة مجلس الوزراء على طلب وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بإلغاء قيد عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو البيع أو التبادل خارج المنطقة (البدل الخارجي) قبل مرور 10 سنوات من تسلم القسيمة بالنسبة لقسائم الرعاية السكنية في مناطق الصباحية، أبو حليفة، خيطان الجنوبي قطعتي 1،2.

وذكر في تصريح صحافي أن مجلس الوزراء احيط علما بطلب وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطويرالعمراني بإلغاء قيد عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو البيع أو التبادل خارج المنطقة (البدل الخارجي) قبل مرور 10 سنوات من تسلم القسيمة فعليا بالنسبة لقسائم الرعاية السكنية في مناطق الصباحية، أبو حليفة، خيطان الجنوبي قطعتي 1،2، وتخفيض الثمن الرمزي لهذه القسائم إلى 5000 دينار.

