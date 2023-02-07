loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«السكنية»: السماح بإجراءات التنازل والتبادل في 3 مناطق

علي الفرحان
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 07 فبراير 2023

?
أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف ناصر خريبط موافقة مجلس الوزراء على طلب وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بإلغاء قيد عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو البيع أو التبادل خارج المنطقة (البدل الخارجي) قبل مرور 10 سنوات من تسلم القسيمة بالنسبة لقسائم الرعاية السكنية في مناطق الصباحية، أبو حليفة، خيطان الجنوبي قطعتي 1،2.
وذكر في تصريح صحافي أن مجلس الوزراء احيط علما بطلب وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطويرالعمراني بإلغاء قيد عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو البيع أو التبادل خارج المنطقة (البدل الخارجي) قبل مرور 10 سنوات من تسلم القسيمة فعليا بالنسبة لقسائم الرعاية السكنية في مناطق الصباحية، أبو حليفة، خيطان الجنوبي قطعتي 1،2، وتخفيض الثمن الرمزي لهذه القسائم إلى 5000 دينار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة